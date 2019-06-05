Все новое, что мы узнали о пропавшей с 25 миллионами кассирше Луизе из ток-шоу Андрея Малахова

История кассирши из Башкирии Луизы Хайруллиной, сбежавшей с 25 млн рублей, продолжает обрастать новыми подробностями. Отец женщины, ее свекровь и тетя в прямом эфире телеканала «Россия 1» рассказали о том, что могло толкнуть семью на отчаянный поступок.

«ОНА ПРАВИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА, ХОРОШАЯ МАМА»

Сама Луиза никогда не решилась бы на хищение, ее вынудили к этому обстоятельства, уверен отец женщины Рамиль Мулахметов. В «Прямом эфире» с Андреем Малаховым мужчина заявил, что толкнуть его дочь на подобное могли угрозы.

- Она сама по себе правильная девочка, хорошая мама, - рассказал отец Луизы. - Что случилось, кто виноват, что их подвигло на это, я в шоке… Они могут быть или в заложниках, или им угрожают. Даже если она это совершила, это связано с криминалом.

Мужчина предположил, что супруг Луизы Марат мог задолжать крупную сумму денег, и кредиторы, возможно, надавили на него, не оставив мужчине выбора.

«УВЛЕКАЛСЯ СТАВКАМИ»

Пожилой мужчина поведал, что его зять ранее увлекался ставками и азартными играми, часто просаживал все деньги семьи. Рамиль Мулахметов заявил, что два года назад даже давал в долг зятю 1,5 миллиона рублей, чтобы тот рассчитался со своими кредиторами. Обратно этих денег он так и не получил.

- Я переживаю, что они могут быть в заложниках, что Луиза могла пойти на преступление под нажимом преступников, ради своей семьи, - заявил мужчина.

Отец кассирши рассказал, что поведение зятя и раньше вызывало вопросы. По словам мужчины, он стал высокомерным и раздражительным, поднимал руку на тестя. Несмотря на все это Рамиль продолжал помогать семье, вкладывал свои деньги в строительство загородного дома дочери.

Однако друзья самого Марата Хайруллина в эту историю не верят. Они открыто высказали в эфире, что он был порядочным и разумным. По их словам, Марат никогда не нуждался в деньгах и якобы из-за 25 миллионов никогда бы не пошел на такое преступление.

Рамиль Мулахметов заявил, что уже давал зятю в долг 1,5 миллиона рублей

ЕЕ ПОДСТАВИЛИ

Не верит в преступный умысел Луизы и ее тетя Гульчачак Загидуллина.

- Невозможно поверить, чтобы моя Луизочка такое совершила, - плачет женщина. - Никак она не может такое свершить. Это только ее подставили, возможно...

По словам женщины, ее племянницу уважали и родственники, и коллеги. Она была хорошим работником и знала, что ей грозит за подобное преступление.

- Возвращайся домой, мы тебе поможем, и студия, и люди сочувствуют тебе. Если тебя подставили, если тебя что-то вынудило, а я в этом уверена... - обратилась к племяннице тетя.

«ЧТО БУДЕТ С ДЕВОЧКАМИ?»

Мать Марата Хайруллина не стала строить предположений, она просто обратилась к пропавшей семье с экрана, прося их скорее вернуться.

- Марат, я очень за вас переживаю, пожалуйста, дайте знать о себе что-нибудь или возвращайтесь. Все будет хорошо, лишь бы вы были живыми и здоровыми, - сказала взволнованная Рамзия Хайруллина.

По словам женщины, она очень тяжело пережила известия о пропаже семьи.

- Как узнала, что пропали Марат с Луизой, я ему написала сообщение, а от него никакого ответа - абонент недоступен. Внучкам звонила по 100 раз, не было никакого ответа ни от кого, - рассказала расстроенная женщина.

Лишь в дежурной части ей сказали, что супруги в бегах и подозреваются в хищении крупной суммы.

- Найдут, конечно, найдут, - уверена женщина. - Что будет с девочками, об этом я и думаю…

МИЛЛИОН ЗА ИНФОРМАЦИЮ

Андрей Малахов в прямом эфире объявил награду в один миллион рублей за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной.

- Если вы знаете, где находятся башкирские Бонни и Клайд, мы объявляем вознаграждение в миллион рублей, - заявил ведущий «Прямого эфира».

Телефон редакции шоу - (499) 653-65-55.

Семью Хайруллиных ищут уже неделю

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