Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-02T14:13:37+03:00

Семья не выходила на связь с близкими с 27 мая

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Отец скрывшейся с 23 миллионами рублей старшей кассирши из Салавата обратился в полицию с заявлением о пропаже семьи дочери.

Известно, что мужчина обратился к стражам порядка с заявлением о таинственном исчезновении семьи 28 мая. По версии мужчины, его родственники ушли из дома ранним утром 27 мая и после этого не выходили на связь с близкими. Информацией о заявлении в полицию поделились журналисты ГТРК «Башкортостан».

Любопытно, что именно вечером 27 мая работники банка хватились пропавшей из кассы суммы в 23 миллиона рублей. Если верить отцу женщины, после этого их не видел никто из родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU