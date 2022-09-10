«Верхние этажи выгорели полностью»: как тушили крупный пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе

Фото: МЧС Башкирии

Минувшей ночью, 10 сентября, спасатели МЧС Башкирии, ликвидировали полностью крупный пожар, который произошел в ТЦ «Меркурий» (бывший Колхозный рынок). Огонь успел распространиться на площади 5400 кв.м. К счастью, людей внутри в тот момент не было – о жертвах и пострадавших не сообщается. Рассказываем детально, что произошло.

«Раздаются взрывы»

Фото: КП-Уфа

Первые сообщения о случившемся поступили от очевидцев около 21:00. Свидетели рассказали, что здание торгового центра было охвачено сильным пламенем. Периодически были слышны и звуки, похожие на взрывы.

– Верхние этажи выгорели полностью. Средний тоже. Весь Меркурий сгорел. Раздаются взрывы. Там кинотеатр тоже горит, – передавал очевидец корреспонденту «КП-Уфа».

Впоследствии ситуация немного прояснилась, когда произошедшее прокомментировали в МЧС. Начальник МЧС Башкирии Марат Латыпов передал, что пожар начался на третьем этаже и перекинулся на кровлю. К моменту приезда спасателей огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв.м.

Он также отмечал, что людей успели эвакуировать на улицу, внутри здании на тот момент, когда пламя вовсю колыхало никого не было.

«Было непонятно, что происходит»

Уфимка Диана Р. рассказала, что в тот вечер собиралась посмотреть фильм в кинотеатре «Синема5», расположенном в загоревшемся ТЦ «Меркурий» в Уфе. Однако уже на кассе она столкнулась с неприятными новостями. По ее словам, в тот момент уже было непонятно, что происходит, и билеты ей не продали.

Девушка также предположила, что возгорание началось в первом из трех корпусов торгового центра и сообщила, что в кинозале в момент начала находились люди, но подтвердила версию Марата Латыпова, что их успели вовремя эвакуировать.

Спасали шубы

Столб дыма был заметен со всех сторон города, люди активно задавались вопросами о произошедшем, а на месте происшествия были замечены немало зевак. Стоит отметить, что пикантности происходящему придали мародеры и владельцы торговых точек, которые отважно бросились внутрь, чтобы вытащить из горящего здания имущество. В первую очередь на свет вытащили дорогостоящие шубы.

Фото: КП-Уфа

Ситуация накалилась настолько, что впоследствии в дело пришлось вмешаться полиции, которые пресекали попытки проникнуть в «Меркурий» и попросили зевак покинуть аллею перед зданием.

В торговом центре проходила выставка зверей

Больше всего жители Уфы переживали за привезенных на выставку диких животных, которые остались в момент случившегося на втором этаже здания. Ранее ее организаторы приглашали гостей познакомиться с енотами, попугаями, зелеными мартышками, капуцинами, павлинами, мангустами, дикобразами и другими представителями фауны.

Фото: МЧС Башкирии

Через несколько часов после начала пожара в МЧС передали, что всех их спасли. Всего на улицу прямо в клетках вынесли 56 животных – лис, енотов, обезьян и сов. Никто в пожаре среди четвероногих не пострадал.

Тушили несколько часов

Полностью потушить возгорание удалось в 3:46, локализовали пламя до этого в 1:59. Огонь успел распространиться с 1,5 тыс. кв.м до 5,4 тыс. кв. м. Стоит отметить, что ЧП присвоили повышенный третий ранг пожара. Предварительно пока сообщается, что причиной случившегося стала неисправная проводка, однако для точной информации нужны результаты экспертизы.

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