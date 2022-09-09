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Происшествия9 сентября 2022 17:31

Появились первые фото с пожара на Колхозном рынке в Уфе

В Уфе горит здание популярного рынка в северной части города
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Появились первые фотографии с пожара на Колхозном рынке в Уфе.

Вечером 9 сентября в Уфе загорелось здание Колхозного рынка на улице Кольцевой. Известно, что густой черный дым поднялся над частью комплекса, которую называют «ТРЦ» Меркурий. Корреспондент «КП-Уфа» оказался на месте происшествия и выложил фотографии с пожара на Колхозном рынке в Уфе.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Пока неизвестно, есть пострадавшие в пожаре. По словам корреспондента, с огнем борются не менее 25 машин МЧС Башкирии.

По данным МЧС Башкирии, сигнал о пожаре на Колхозном рынке в Уфе поступил в 21.36 по уфимскому времени. На месте работают 54 сотрудника МЧС.

Фото: Владислав КАЗАНЦЕВ