Пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе локализовали на площади 5 400 метров

Сотрудникам МЧС Башкирии удалось локализовать пожар в ТЦ «Меркурий» на площади 5 400 метров.

Вечером в пятницу, 9 сентября, в Уфе загорелся торговый центре «Меркурий» на улице Кольцевой. К месту прибыли пожарные, полицейские, хозяева торговых точек, простые зеваки и даже мародеры. Общая площадь возгорания составила порядка 1 500 тысяч квадратных метров.

В 02.23 по уфимскому времени в МЧС Башкирии сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 400 квадратных метров. Огнеборцы продолжают работы в ТЦ «Меркурий».