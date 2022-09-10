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Происшествия9 сентября 2022 21:32

Пожар в ТЦ «Меркурий» в Уфе локализовали на площади 5 400 метров

Сотрудники МЧС продолжают работу
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Сотрудникам МЧС Башкирии удалось локализовать пожар в ТЦ «Меркурий» на площади 5 400 метров.

Вечером в пятницу, 9 сентября, в Уфе загорелся торговый центре «Меркурий» на улице Кольцевой. К месту прибыли пожарные, полицейские, хозяева торговых точек, простые зеваки и даже мародеры. Общая площадь возгорания составила порядка 1 500 тысяч квадратных метров.

В 02.23 по уфимскому времени в МЧС Башкирии сообщили, что пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 400 квадратных метров. Огнеборцы продолжают работы в ТЦ «Меркурий».