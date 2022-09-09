Фото: КП-Уфа

9 сентября, в Уфе произошел крупный пожар на Колхозном рынке. Со слов очевидца события, возгорание распространилось на довольно большой площади. Так, известно, что у ТЦ «Меркурий» полностью выгорели верхние этажи. Также огонь перекинулся на кинотеатр, слышны и взрывы.

Фото: КП-Уфа

Что известно о пожаре на Колхозном рынке в Уфе

– Верхние этажно выгорели полностью. Средний тоже. Весь Меркурий сгорел. Раздаются взрывы. Там кинотеатр тоже горит, – сообщил местный житель корреспонденту «КП-Уфа».

Фото: КП-Уфа

Пострадавшие в пожаре на Колхозном рынке в Уфе

Официальная информация о пострадавших пока что не поступила. Однако свидетель случившегося рассказал, что таковые имеются. Характер повреждений неизвестен. Спасатели в данный момент оказывают ему помощь. По уточненным данным МЧС Башкирии, сотрудники МЧС не нашли внутри здания ТЦ людей - пожар начался уже после закрытия магазинов.

Фото: КП-Уфа

Также, со слов свидетелей случившегося, на месте ЧП появились мародеры, которые, рискуя своими жизнями, забегают в торговый центр, чтобы вынести оттуда вещи.

– Местные продавцы утверждают, что прямо сейчас в Меркурий забегают мародеры, которые просто воруют вещи. Сейчас на месте происшествия полиция, которая останавливает мародеров, – отметил свидетель.

Когда начался пожар на Колхозном рынке в Уфе

По данным МЧС Башкирии, сообщение о возгорании поступило в ведомство в 21:36. На месте происшествия работают 54 спасателя и 18 единиц техники. О причинах в данный момент неизвестно, ровно как и масштабах случившегося. Пожару присвоен повышенный третий ранг.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте пожара находится начальник Главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов. Направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.