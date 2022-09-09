В горящем ТЦ «Меркурий» в Уфе остались привезенные на выставку животные

Фото: МЧС Башкирии

В крупном пожаре, который произошел сегодня, 9 сентября, вечером в ТЦ «Меркурий» в Уфе остались привезенные на выставку экзотические животные.

Организаторы выставки Мир Зверей «ЭкZоферма» приглашали гостей познакомиться с енотами, попугаями, зелеными мартышками, капуцинами, павлинами, мангустами, дикобразами и другими представителями фауны.

По имеющимся данным, животные находятся как раз на втором этаже торгового центра, где начался пожар. В настоящий момент, информации о жертвах все еще не поступала, также нет данных о судьбе зверей. Ранее было известно, что в огонь начали бросаться владельцы магазинов и мародеры.

На месте случившегося находятся исполняющий обязанности прокурора Республики Башкортостан Александр Грязников и и.о. прокурора Орджоникидзевского района Уфы Динар Ишмухаметов, а также начальник Главного управления МЧС России по Башкирии Марат Латыпов.