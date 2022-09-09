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Происшествия9 сентября 2022 19:45

Полицейские просят зевак покинуть аллею перед горящим ТЦ «Меркурий» в Уфе

Возле торгового центра все еще много людей
Источник:kp.ru

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Полицейские просят зевак покинуть аллею перед загоревшимся ТЦ «Меркурий» в Уфе.

На месте пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе работают не только спасатели, но и полицейские. Сотрудники МВД следят за поведением граждан и пресекают попытки мародерства.

Корреспондент «КП-Уфа» поделился с места событий роликом, на котором заснята работа полицейских. Сотрудники МВД с помощью громкоговорителя на крыше патрульного УАЗа просят граждан покинуть территорию аллеи перед зданием, в котором работают пожарные. По словам полицейских, это требуется для безопасности самих зевак.