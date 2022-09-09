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Происшествия9 сентября 2022 19:24

Глава МЧС Башкирии рассказал, что в горящем ТЦ «Меркурий» в Уфе не обнаружили людей

По словам Марата Латыпова, огонь сначала вспыхнул на третьем этаже, а затем перешел на крышу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: соцсети

фото: соцсети

Начальник МЧС Башкирии Марат Латыпов прокомментировал пожар в торговом центре «Меркурий» в Уфе с места происшествия. Ролик опубликовала пресс-служба экстренного ведомства.

– Пожар начался на третьем этаже с дальнейшим переходом на кровлю. На пожаре работают 18 единиц техники и 83 человека личного состава. Пожар пока не локализован. Ведется борьба по очагам пожара. По информации охранников, наличие людей не обнаружено. По ходу тушения эвакуирован зоопарк, – передал руководитель регионального МЧС.

Напомним, приблизительная площадь пожара составляет порядка 1,5 тыс. квадратных метров. Ранее «КП-Уфа» писала, что персонал комплекса выносил на улицу уцелевшие товары. Также в здании были замечены мародеры.