Глава МЧС Башкирии рассказал, что в горящем ТЦ «Меркурий» в Уфе не обнаружили людей

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Начальник МЧС Башкирии Марат Латыпов прокомментировал пожар в торговом центре «Меркурий» в Уфе с места происшествия. Ролик опубликовала пресс-служба экстренного ведомства.

– Пожар начался на третьем этаже с дальнейшим переходом на кровлю. На пожаре работают 18 единиц техники и 83 человека личного состава. Пожар пока не локализован. Ведется борьба по очагам пожара. По информации охранников, наличие людей не обнаружено. По ходу тушения эвакуирован зоопарк, – передал руководитель регионального МЧС.

Напомним, приблизительная площадь пожара составляет порядка 1,5 тыс. квадратных метров. Ранее «КП-Уфа» писала, что персонал комплекса выносил на улицу уцелевшие товары. Также в здании были замечены мародеры.