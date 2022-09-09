Из горящего здания ТЦ «Меркурий» в Уфе выносят шубы стоимостью 150-180 тыс. рублей

фото: соцсети

Из горящего торгового центра «Меркурий» в Уфе выносят дорогостоящие шубы. В бутике, около которого это происходит, их стоимость варьируется между 150 и 180 тыс. рублей.

Очевидец заснял видео из здания комплекса, на котором неизвестные выбрасывают меховую одежду со второго этажа вниз, чтобы ее можно было поскорее вытащить на улицу. Вокруг царит шум и суматоха. Огонь при этом не замечен.

Ранее «КП-Уфа» писала, что среди заходящих в здание ТЦ могут быть и мародеры.

Напомним, первые сообщения о том, что пожар в «Меркурии» на Колхозном рынке произошел около девяти часов вечера. По прибытии пожарных открытым огнем горел второй этаж комплекса. Он стремительно расползался по всему зданию. Сейчас масштабный пожар площадью 1,5 тыс. квадратных метров тушат 78 человек и 28 единиц техники.