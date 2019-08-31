В Башкирии молодая мать задушила своего годовалого сына, потому что ей нечем было его кормить

Все началось утром 29 августа. В небольшом селе Исмаилово в Башкирии местные жительницы поутру заметили, что их соседка, 29-летняя мать-одиночка Анна Хамитова (здесь и далее имена изменены – Прим.), сидит на крыльце и горестно ревет. Вокруг тут же собралась толпа:

- Анютка, успокойся, пожалуйста, что случилось?

- Тагирика нет, Тагирика нигде нет! – в слезах выдала женщина.

Тагиром звали ее младшего сына, которому не так давно исполнился годик. Он был любимцем соседей и родственников, лучезарный такой, улыбчивый – очаровать мог абсолютно любого. По словам матери, в тут роковую ночь она положила его в кроватку в зале, а сама пошла спать в спальню. Посреди ночи он немного закапризничал, она встала и покормила кефиром. Затем вновь улеглась в соседней комнате.

Что происходило далее, напоминает какой-то жуткий фильм. Якобы она проснулась, подходит поласкать сына и взять его на руки, а того нет. Вот просто нет. Анна рассказала, что просмотрела каждый уголок своего дома, но никаких следов не нашла. Двери и окна были заперты, никто ничего не взламывал – мистика. Она даже на помощь никого не в силах была позвать. Просто вышла во двор и зарыдала.

Годовалый мальчик был любимцем всех вокруг

СТРАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

В маленькое село тут же стянули лучших следователей региона. По первому зову на место прибыли поисковики и спасатели. Местность в округе живописная: и леса, и пруды – произойти могло все, что угодно. Сам годовалый Тагир просто встать и уйти не мог, так как самостоятельно заходил только месяц назад и держался на ногах пока неуклюже. Куда уж так скрытно и хитро убежать от матери.

Самая первая версия (на ней, к слову, настаивала сама женщина) – это отец. Так уж вышло, что Аня и ее гражданский супруг не так давно разбежались. Она уже начала строить новые отношения, и возможно это могло не понравиться прежнему ухажеру. По крайней мере, именно ему, бывшему возлюбленному, при всех соседях звонила рыдающая мать и требовала вернуть ребенка.

Полиция, естественно, быстро отыскала мужчину. Он, как выяснилось, в этот момент находился в ближайшем городе, и всю предшествующую ночь провел на виду у множества людей, которые это подтвердили. Алиби стопроцентное, но пока на момент поисков его решили задержать. Впрочем, из-за странных обстоятельств происшедшего такая же участь ждала и саму Аню, и его нового любовника, который проживал в этом же селе.

К слову, у женщины в момент пропажи годовалого Тагира в доме находилась и старшая пятилетняя дочь с первого брака. С ней с помощью детских психологов поговорили отдельно. Девочка очень хотела помочь и что-нибудь вспомнить, но она спала крепким сном и вообще ничего подозрительного не услышала.

На поиски стянули все возможные силыФото: Эльвина АПАРИНА

ТЯЖЕЛАЯ ЖИЗНЬ

С момента начала поисков уже прошли сутки. Все село обступили волонтеры, кинологи, спасатели. Обсматривали каждое дерево в округе, активно опрашивали соседей – ни одной зацепки. Во время допросов версия с похитителем-отцом все больше становилась маловероятной. И тогда решили вновь обратить внимание на молодую мать.

Ее биографии не позавидуешь. Молодая красивая девушка, но вот в жизни у нее как-то все не складывалось. Родила девочку от любимого – осталась с ней на руках одна. Жила в Челябинске, но еле сводила концы с концами, поэтому пришлось перебраться в небольшое село, где расходов поменьше. Встретилась с другим мужчиной, зажили семьей, пусть и не расписались официально. Появился на свет сынок, и тут вновь семейные дрязги. В итоге, приходилось не жить, а выживать. Переезд в село, как выяснилось, породил только новую большую проблему – отсутствие работы. А на руках тем временем после расставания со вторым мужем теперь остались два малолетних ребенка...

Молодая мама пыталась справиться со всеми проблемами сама

Гордая Анна не сдавалась, отказывалась от любой помощи. Она нашла няню для Тагира, и пыталась вновь самостоятельно встать на рельсы. Ее свекровь души не чаяла в своей невестке и даже после исчезновения ребенка всеми возможными способами защищала ее, подчеркивая ее старательность и характер.

- Работящая, дети сыты, обуты, она их очень любила. Знаю, что в последнее время Тагира с няней оставляла она, потому что мерчендайзером на работу в магазин устроилась, шоколадки на полках раскладывала, - рассказывала свекровь Светлана.

Но все-таки в последние полгода удача напрочь отвернулась от Анны. Как сообщила бывшая няня Тагира, а она чувствовала, что дети не доедают. А позже няне вообще перестали платить деньги.

- На целый день мать выдавала только пакетик едва ли не просроченного дешевого кефира и один гнилой банан. Другой еды для ребенка никогда не было. Мне приходилось самой подкармливать малыша, все же жалко – видно, что голодный. Пюрешки ему покупала овощные и мясные, готовила ему горячее. Мать говорила, что они едят мясо только по вечерам, и покупать дополнительные продукты у нее нет денег, - признается няня.

Свекровь в недоедание категорически отказывалась верить, но признавала, что после расставания Анны с ее сыном они практически перестали общаться. Когда невестка с детьми встречалась на улице, то проходила мимо, даже не здороваясь. Женщина решила, что раз с мужем порвали, то и с его родственниками тоже. Да еще и детям своим жестко запретила общаться с бабушкой.

Проблемы тем временем действительно были, и очень серьезные. Как удалось выяснить корреспондентам «Комсомолки», незадолго до происшествия дом женщины грозились отключить от газа и электричества – накопились серьезные долги за ЖКХ. Зарабатываемых женщиной денег ни на что не хватало, но даже в такой тяжелый момент ни у кого помощи она просить не собиралась.

Двор, в котором все произошлоФото: Эльвина АПАРИНА

НЕ ВЫДЕРЖАЛА

Реальность оказалась жестокой. Двое суток допросов в полиции, и молодая мать сломалась:

- Я его вынесла живого в лиловом одеялке. Прямо за домом растет огромный куст крапивы – и я положила его в этот куст, а потом ушла домой спать, - выдала Анна.

Это был первый толчок в деле. Теперь можно было оставить все прочие варианты.

Естественно, полиция не поверила этим словам, так как ребенка тогда нашли бы очень быстро. Чтобы решиться на правду, понадобилось еще пару часов. Молодая мать собралась силами и в слезах шепотом выдала:

- Задушила, завернула в одеяло, и закопала под навозом во дворе.

Все тут же бросились на месте. В течение 10 минут место уже нашли, и в куче навоза выкопали тело маленького Тагирика. Плакали даже умудренные опытом полицейские.

Выяснилось, что в ту ночь мальчик действительно закапризничал. Молодая мама прекрасно знала от чего – ребенок уже давненько толком не ел. Только вот кормить его и в эту ночь было абсолютно нечем, даже какого-нибудь того же самого несчастного просроченного кефира в холодильнике не нашлось. В этот самый момент под слезы своего любимца на женщину накатила вся тяжесть ее существования, в голове родился страшный и чудовищный план. Она взяла его на руки и вышла во двор, попутно приговаривая ему:

- Все будет хорошо. Ты не будешь голодным, ты не будешь больше плакать…

Выполнила она все максимально хладнокровно. Взяла веревку, затянула на шее ребенка и резким движением стянула удавку. Тагир успокоился быстро и перестал дышать. Мать сходила за лопатой, вырыла могилку для своего ребенка и похоронила.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/729264" frameborder="0"></iframe> Молодая мама рассказала, как убивала своего годовалого сына.

Осознание происшедшего пришло только к утру. И когда к ней пришли соседки, она ревела от того, что натворила. Но признаться, на что ей пришлось пойти, гордая Анна тогда не смогла. Так и держала глухую оборону два дня.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Это максимально тяжелая статья, наказание по которой предусматривает от 8 до 20 лет лишения свободы.

- Если говорить о том, было ли совершено преступление в состоянии аффекта, это все будет доказываться в ходе проведения судебной психиатрической экспертизы. Эта экспертиза необходима, чтобы понимать психическое состояние женщины на момент совершения преступления – было ли какое давление извне, тяжелые жизненные обстоятельства, неустойчивое психоэмоциональное состояние, депрессия. Позже эти обстоятельства во время следствия и суда могут признаны, как смягчающее обстоятельство. Также в качестве смягчающих обстоятельств будет рассматривать наличие у женщины старшей несовершеннолетней дочери и ее активное участие в расследовании, если, конечно, она будет помогать следствию, - рассказал «КП-Уфа» юрист Виталий Двоеглазов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Задушила, завернула в одеяло и закопала»: мать пропавшего годовалого ребенка призналась, что сделала

В следственном комитете прокомментировали преступление (подробнее)

Психолог рассказал, из-за чего мать пропавшего в Башкирии малыша могла убить сына

Специалист объяснил, что послеродовая депрессия способна вызвать состояние аффекта (подробнее)

«Прости нас, взрослых»: Башкирия скорбит по убитому годовалому младенцу

Жители республики верили в чудо, что малыш жив, и очень тяжело восприняли трагические новости (подробнее)