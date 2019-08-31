«Прости нас, взрослых»: Башкирия скорбит по убитому годовалому младенцу

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-31T10:17:34+03:00

Жители республики верили в чудо, что малыш жив, и очень тяжело восприняли трагические новости

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Сегодня, 31 августа, вся Башкирия скорбит по годовалому Тимуру Хабирову, который был убит собственной матерью и закопан в своем же дворе.

Жители республики надеялись на то, что ребенок жив, и очень тяжело восприняли утрату. В комментариях под постами в социальных сетях о ребенке несколько сотен соболезнований.

- Прости нас, взрослых. Так не должно быть, - плачут женщины.

- Тимурик, мягких облачков тебе. Лучше бы мне отдала этого ребёнка! Столько мам нуждаются в детях! В деревне всегда можно вырастить детей! Везде тяжело! Но в деревне точно и прокормишь, и оденешь в наше-то время. Люди после войны жили, а сейчас все ноют, мол, тяжело! Здорового ребеночка загубили! – восклицает жительница района.

- Чуда не случилось, почему? Мое сердце кровью обливается. Слёз сдержать невозможно. Малыш пусть земля тебе будет пухом, - пишет Элеонора Ф.

Неравнодушные ждут информации о том, когда и где пройдут похороны, чтобы проводить малыша в последний путь.

Напомним, что Тимура нашли мертвым в 2 часа ночи 31 августа – его задушила мать, а затем закопала у себя во дворе. Сейчас она задержана. Женщина, пытаясь запутать следствие, заявила о том, что ее сын пропал 29 августа ночью из собственной кроватки.

ИСТОЧНИК KP.RU