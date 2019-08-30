«Его мама утром сидела на крыльце и плакала»: судьба пропавшего годовалого ребенка в Башкирии остается загадкой

Уже вторые сутки Башкирию будоражит известие о пропаже годовалого малыша в селе Исмайлово Дюртюлинского района. Маленький Тимур Хабиров пропал в ночь на 29 августа, и до сих пор совершенно неясно – куда же мог подеваться ребенок прямо из своей кроватки. Пока волонтеры и сотрудники правоохранительных органов прочесывают каждый куст, а мать Тимура дает показания следователям, простые односельчане теряются в догадках, что же на самом деле случилось с ребенком. Одни уверены – Тимура похитили, другие подозревают, что в темном деле замешана его мать.

Корреспонденты «КП-Уфа» решили сами отправиться в село Исмайлово, чтобы принять участие в поисках малыша и разобраться, что вообще могло произойти в ту роковую ночь.

ПРОПАЛ ПОД УТРО ИЗ КРОВАТКИ

Впервые о пропаже мальчика стало известно днем 29 августа. Его мать, 29-летняя Юлия, рассказала, что накануне вечером уложила сына спать (мальчик спал отдельно, в зале), в два часа ночи накормила проголодавшегося малыша кефиром, а когда проснулась рано утром, обнаружила, что кроватка Тимура пуста. Перепуганная женщина немедленно вызвала полицию, ведь дом на ночь запирался, а значит, ребенка могли похитить.

На поиски Тимура вышли сотни неравнодушных сельчан, кинологи с собаками осматривали каждый метр окрестности, а водолазы прочесывали дно пруда. Саму Юлию и ее пятилетнюю дочь Камиллу отвезли на допрос к следователям. Женщина до сих пор находится в отделении, туда же доставили ее бывшего сожителя – отца Тимура. Камилла – временно в приюте.

В социальных сетях разразилась целая буря обсуждений – кто-то утверждает, что ребенка похитили, кто-то думает, что малыш сам выбрался из дома и уполз, а кто-то подозревает самое страшное – что с Тимуром что-то могла сделать собственная мать. Своими впечатлениями поделилась и бывшая няня, которая присматривала за Тимуром почти три месяца.

- Его мать просто привозила ко мне ребенка и тут же уезжала. Говорила, что постоянно занята на работе, а позже мы узнали, что она вообще нигде не работала, - рассказывала женщина. – Юлия никогда не интересовалась своим ребенком, даже когда тот лежал с температурой под сорок. Из еды привозила только пакетик дешевого кефира и гнилой банан. От нее часто пахло перегаром и сигаретами, но дети были всегда чистенькие и ухоженные. Мне очень нравился мальчик – веселый, шустрый, улыбчивый, почти никогда не плакал.

Бабушка Тимура надеется, что ее внук жив

О самой Юлии и ее семье известно немного – женщина три года назад переехала в Башкирию из Челябинской области вместе с дочерью и гражданским супругом. Купили здесь дом, в 2018 году родился Тимур, а потом парочка неожиданно разбежалась. После этого отец малыша не часто навещал свою семью, но все же заботился о сыне и регулярно передавал ему деньги. Юлия в декрете подрабатывала торговым представителем, прилично шила, и, хотя денег особо в семье не хватало, детям старались покупать самое необходимое.

«ИЩЕМ ЛИЛОВОЕ ОДЕЯЛО»

В Исмайлово мы выехали рано утром, и уже через 2 часа были на месте. Село встретило нас полупустыми мокрыми улицами, где-то вдалеке тоскливо лаяли собаки. Повсюду – старые домики, огромные кукурузные поля, заброшенные участки – искать здесь маленького ребенка все равно, что иголку в стоге сена.

В 10.00 возле сельсовета начали собираться волонтеры и простые жители. Все одеты в куртки и резиновые сапоги – предстоит обойти все непролазные кусты и береговую кромку. Примерно через полчаса весь актовый зал сельсовета был забит добровольцами – тут и женщины, и подростки, и взрослые мужчины.

Полицейский проводит краткий инструктаж – на карте показывает, какие участки надо проверить особенно тщательно. Появляется новая деталь – ребенок пропал в лиловом одеяльце, которое выдают в роддомах. Просят обращать внимание на каждый холмик свежей земли, на примятую траву возле заводи, на любые подозрительные моменты – становится понятно, что сотрудники правоохранительных органов и МЧС готовы к любому исходу событий.

Выдвигаемся вместе с группой волонтеров к пруду. Дом Юлии, откуда пропал малыш, находится примерно в ста метрах от оврага, поросшего высоким камышом и ивняком. Вооружившись палками, спотыкаясь и поскальзываясь на мокрой траве, проверяем все заросли и береговую линию. Здесь уже вчера все обыскали сотрудники уголовного розыска и добровольцы, но нужно проверить каждый метр – к сожалению, ничего нет. Вскоре подъезжают водолазы, которые снова будут прочесывать дно водоема.

Основной упор поисков – на пруд, его длина 700 метров, ширина 160.Но, к сожалению, пока ни одной зацепки.Фото: Эльвина АПАРИНА

Через пару часов безрезультатных поисков, поднимаемся обратно к дому Юлии – во двор нас не пускают, там работают криминалисты. Облупленный деревянный домик с неожиданно ярко-желтым забором из профнастила, во дворе - нехитрые грядки. Там же припаркован автомобиль Юлии, а рядом валяются детские игрушки. Снова прибыли кинологи с собаками – они будут обыскивать все густые заросли поблизости, в надежде наткнуться хоть на какой-то след.

«СИДЕЛА И, МОЛЧА, ПЛАКАЛА»

Поняв, что с матерью мальчика поговорить не удастся, решаем пообщаться с соседями. Уж они-то должны были что-то слышать или знать.

Если верить соседям, Юлия - не иначе как идеальная мать двоих детей. Сама опрятная, дети чистые, сытые, довольные. Это твердят все жители в округе. Шумных гулянок дома у женщины никогда не было, вся ее жизнь – работа и дети.

В то утро соседи узнали о пропаже ребенка только после того, как на их улицу приехали полицейские.

- Смотрю в окно, а там машина полицейская стоит. Вышла на улицу, там уже другие соседи подтянулись, так и узнали, что ребенок ночью пропал, - говорит соседка Эльмира.

В ночь перед пропажей малыша никто не слышал никаких странных звуков и шума.

- Я вышла в 6:45, чтобы коров выпустить, прохожу мимо дома Юли, а там калитка открыта. Сидит она на крыльце, голову положила и плачет. Я испугалась, зашла к ней, а она говорит: «Тимура нет нигде, пропал ночью». Полиции к тому моменту еще не было, - рассказывает другая соседка Гульназ.

В этом скромном доме проживала Юля, ее дочь и сынФото: Эльвина АПАРИНА

«ПРОСТО ПЕРЕСТАЛА ОБЩАТЬСЯ СО ВСЕМИ РОДСТВЕННИКАМИ»

Неожиданно на разговор согласилась близкая родственница Юлии – ее свекровь и родная бабушка Тимура.

- В тот день, когда пропал Тимур, в первую очередь, она позвонила Денису. Сразу стала обвинять его, что тот причастен к исчезновению ребенка. Говорит, мол, у тебя ключ был, ты украл ребенка и что-то с ним сделал. Они расстались пару месяцев назад. Я сначала не поняла, почему они разошлись. Она просто выставила его вещи и все. Выяснилось, что встречалась с двумя. До этого она мне говорила, что хочет бросить Дениса, мол, тот время детям не уделяет. А в последнее время она не разрешала видеться мне с внуком, я спрашивала почему, а Юлия просто игнорировала мои вопросы. Понять не могла, что же я плохого ей сделала, а потом она мне уже сказала: «Я с Денисом рассталась, а вы его семья. Значит, и с вами я общаться не буду», - вспоминает Светлана Ткачева.

Женщина рассказала, что Денис и Юля познакомились в Челябинске, тогда у Юли была уже маленькая дочка. Ее сын принял Камиллу, как своего родного ребенка, стал для нее любящим отцом. Да и сама Светлана всем сердцем полюбила малышку – дочек и внучек у женщины не было, та и радовалась Камилле, как своей родной внучке.

Светлана описывает Юлю только с хорошей стороны, даже несмотря на то, что свекровь со снохой в последнее время общались довольно холодно. Юля даже подарки от свекрови, подаренные детям, на улицу выставила.

- Работящая, дети сыты, обуты, она их очень любила. Знаю, что в последнее время Тимура с няней оставляла она, потому что мерчендайзером на работу в магазин устроилась, шоколадки на полках раскладывала, - сетует Светлана. – В последний раз внука я видела в прошлые выходные, копалась в огороде, смотрю, по переулку Юля едет на велосипеде, а впереди Тимурик сидит. Я голову поднимаю, давай ему махать, кричать: «Тимурик!». А они мимо проезжают просто, ни слова не сказали. Камиллу тоже подговорила со мной не общаться. Я к ней обращаюсь на улице, та сначала отвернулась, а потом подошла и говорит, что ей мама не разрешает со мной общаться.

Несколько месяцев назад у Юли была задолженность по электроэнергии и газоснабжению, и ей отключили эти услуги. Женщина даже жаловалась соседям, что приходили домой из органов опеки и грозились забрать детей, если та не погасит свои долги.

Светлана не верит в то, что Тимур мог сам покинуть дом, ведь он только ходить недавно начал. Женщина полагает, что ребенка могли похитить – только вот, кто и зачем мог это сделать, даже предположений нет. Она надеется, что в скором времени увидит ребенка живым.

ОТРАБАТЫВАЮТСЯ ВСЕ ВЕРСИИ

Официальных комментариев и вообще какой-либо информации о ходе поисков от правоохранительных органов практически не поступает. Еще в день пропажи ребенка следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», но это обычная практика. Сейчас следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего.

Вместе с родителями Тимура Хабирова в отделение для разговора со следователями доставили некоего 39-летнего мужчину. Кто такой этот мужчина – пока неизвестно. Известно, что в родственных связях с самим пропавшим мальчиком он не состоял, но проживал в том же селе Исмайлово и, возможно, состоял в любовных отношениях с матерью Тимура.

- В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения ребенка и обстоятельств его исчезновения. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МВД, МЧС, с привлечением добровольцев. Расследование уголовного дела находится на личном контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления по Башкирии, - уточнили в пресс-службе республиканского следкома.

В МВД Башкирии добавили, что на месте работают сотрудники Управления уголовного розыска, Экспертно-криминалистического центра и кинологи. Всего в поисках задействовано более сотни человек, не считая волонтеров и обеспокоенных сельчан.

«НАДЕЖДА ЕСТЬ ВСЕГДА»

Начальник аварийно-спасательной службы РБ по городу Дюртюли, Руслан Насибуллин:

- Основной упор поисков – на пруд, его длина 700 метров, ширина 160.Но, к сожалению, пока ни одной зацепки. Со дна водолазы вытащили только хлам – ведра, мусор. Береговую линию почти всю осмотрели, даже по несколько раз, пока тоже безрезультатно. Часть сотрудников поехали в скотомогильник в специальных костюмах, он тут недалеко. Главная примета – лилового цвета одеялко, ребенок пропал из дома вместе с ним, нам указали, что мальчик в него завернут. Не знаем, что с ним, где он, но надежда есть всегда.