У отца пропавшего в Башкирии годовалого малыша появилось алиби

СЕГОДНЯ 09:14 2019-08-30T09:14:12+03:00

В момент исчезновения мужчины ребенка дома не было

Изменить размер текста: A A

У отца пропавшего в Башкирии годовалого Тимура Хабирова появилось алиби.

Напомним, что ребенок исчез из частного дома в Дюртюлинском районе в ночь на 29 августа. Проснувшаяся мать не обнаружили годовалого сына в детской кроватке и забила тревогу. Логично, что самостоятельно ребенок далеко от дома уйти не мог.

Как это обычно бывает в таких случаях, стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Убийство», и начали проверять всех родственников пропавшего ребенка. Под подозрением оказался и отец Тимура, который не жил с ним и бывшей супругой. Однако позже стало известно, что у мужчины есть алиби.

- В момент исчезновения ребенка мужчина был дома в Дюртюлях. Его видели друзья и засняли камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде дома, - сообщает издание «Лайф» со ссылкой на источник.

Известно, что сейчас под подозрением остается мама пропавшего малыша.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На весь день просроченный пакет кефира и гнилой банан»: няня пропавшего в Башкирии малыша о том, как жила его семья

По словам женщины, мать часто оставляла у няни сына на сутки и больше даже с высокой температурой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU