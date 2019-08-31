Тело пропавшего годовалого Тимура Хабирова в Башкирии нашли во дворе дома матери

Стало известно, где нашли годовалого Тимура Хабирова, который пропал 29 августа из собственной кроватки. Со слов односельчан, поиски свернули в 2 часа ночи 31 августа в связи с тем, что тело малыша обнаружили во дворе дома матери ребенка. По предварительным данным, его закопали под слоем навоза. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.

Несколькими часами ранее его мать Юлия Хабирова рассказала следователям, что вынесла ребенка живым в одеяле лилового цвета и положила в куст крапивы. Женщина даже показала место, однако ей никто не верил. Для чего были приведены ею эти факты, остается загадкой. Возможно, она хотела запутать следствие.

По предварительным данным, малыша нашли на участке материФото: Эльвина АПАРИНА

Напомним, что новость о пропаже годовалого ребенка из собственного дома облетела всю Башкирию 29-го августа. Его мать заявила в полицию, что в 12 ночи уложила сына спать, в два часа ночи покормила, а в 5:30 не обнаружила его в кровати. Отметим, что ребенок спал в отдельной комнате.

На поиски ребенка немедленно выдвинулись полицейские, сотрудники МЧС, волонтеры и неравнодушные сельчане. Следователи через несколько часов возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В качестве подозреваемых в отделение на допрос привезли мать ребенка, ее бывшего сожителя (по совместительству отца ребенка, Дениса Ткачева), а также неизвестного 39-летнего мужчину (предположительно, ухажера матери).

Следователи отрабатывали самые разные версии – от похищения до убийства. К сожалению, живым Тимура Хабирова найти не удалось. Странно, но в ту ночь никто из соседей не слышал ни шума, ни плача.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, кто причастен к смерти малыша и за что с ним так жестоко расправились.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким ребенка и следит за развитием событий.