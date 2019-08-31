Психолог рассказал, из-за чего мать пропавшего в Башкирии малыша могла убить сына

Жители Башкирии до сих пор не могут прийти в себя после трагической новости – годовалый малыш, которого почти сутки искали полиция, МЧС, волонтеры и просто неравнодушные сельчане, найден мертвым. Мать ребенка, ранее безутешно рыдавшая и умолявшая найти ее кровиночку, призналась: она сама задушила сына, после чего закопала его у себя на участке под кучей навоза.

В социальных сетях горячо обсуждают, что же могло толкнуть с виду благополучную и адекватную женщину так жестоко расправиться с собственным ребенком. Среди многочисленных проклятий и пожеланий всех кар небесных появляются и предположения, что Юлия могла решиться на такой шаг из-за стечения обстоятельств. Кто-то напоминает, что мать-одиночка с двумя детьми без работы в селе была вынуждена еле сводить концы с концами, поскольку все родственники от нее отвернулись. А кто-то предполагает, что причиной всему могла стать затянувшаяся затяжная послеродовая депрессия.

ПОСЛЕРОДОВАЯ ДЕПРЕССИЯ МОЖЕТ ЗАТЯНУТЬСЯ ДО ГОДА И БОЛЕЕ

Мы решили спросить психолога: может ли послеродовая депрессия затянуться на такой длительный срок и может ли она стать причиной такого страшного поступка.

- Часть исследователей признаёт послеродовую депрессию естественным состоянием организма и психики женщины после родов, остальные считают её одной из разновидностей обычной депрессии, - объясняет психолог Алиса Курамшина.- Послеродовая депрессия появляется вследствие гормонального сбоя в организме и изменившихся условий жизни. Мать может чувствовать слишком большую ответственность, измотанность, с трудом переносить невозможность обычного образа жизни, свойственного ей до родов.

По словам психолога, послеродовая депрессия может длиться от нескольких дней до года и больше в зависимости от ряда факторов. Безусловно, усугубляет течение послеродовой депрессии отсутствие близких людей, которые могут помочь психологической поддержкой и уходом за младенцем. А вот провоцирующим фактором является курение и приём алкогольных напитков.

- Симптомы депрессии бывают разные: она может выражаться и в стремлении замкнуться, уйти в себя. Послеродовой депрессии, согласно статистике, подвержены 10-15 % рожающих, но только 4 % из них обращаются за квалифицированной помощью. Хотя здесь она крайне необходима, - добавляет Алиса Курамшина.

«С ДЕТСТВА ВЕЛА СЕБЯ ОЧЕНЬ СТРАННО»

Мать убитого младенца действительно в последнее время вела себя очень странно. Юлия старалась по возможности отдать сына на воспитание няням, объясняя это загруженностью в работе, хотя она сама нигде официально не работала. Женщина практически не интересовалась, как чувствует себя ребенок. Даже когда Тимур лежал с высокой температурой, по словам няни, мать даже не звонила узнать про его состояние.

Свекровь Юлии также подтверждает, что поведение невестки вызывало у нее подозрения. Женщина резко разорвала отношения с отцом ребенка, не объясняя причин отказалась общаться с его родственниками, не разрешала бабушке и дедушке общаться с внуком и не принимала от них никакой помощи. Со своей собственной матерью и тетей, оставшимся в Челябинской области, Юлия также оборвала все контакты.

- Мне ее тетя еще раньше говорила, что у Юли что-то не в порядке с психикой, еще с детства, с ней было что-то не то, - рассказала свекровь женщины. – Накатывало на нее что-то временами, но она нигде не наблюдалась и не лечилась. Диагнозов у нее никаких не было.

Что касается злоупотребления алкоголем и сигаретами, которые могут усугубить течение послеродовой депрессии, то хотя соседи и родные Юлии убеждают, что она не пила вообще, мол, у отца и матери были с этим проблемы, поэтому «ей нельзя». А вот няня убитого Тимура утверждает, что мать через раз приходила с сильным запахом перегара и табака.

НАЗНАЧЕНА СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

В любом случае, сейчас Юлии предстоит судебно-психиатрическая экспертиза, которая покажет – была ли вменяемой женщина в момент преступления. Если вдруг окажется, что Юлия находилась в состоянии аффекта, суд это может расценить, как смягчающее обстоятельство. Если же нет- то Юлии грозит от 12 лет до 20 лет лишения свободы.

- В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе республиканского следкома.

Напомним, что годовалый Тимур Хабиров пропал в ночь на 29 августа из собственного дома в селе Исмайлово Дюртюлинского района. Мать ребенка сообщила полиции, что покормила ночью сына, а проснувшись рано утром, обнаружила кроватку пустой. На поиски ребенка вышли сотни полицейских, волонтеров и простых сельчан. Кинологи с собаками прочесывали каждый метр окрестности, а водолазы искали тело на дне пруда. Позже мать Тимура начала говорить: сначала женщина убеждала, что просто завернула сына в одеяло, положила в коробку и отнесла его в кусты крапивы, а утром вернувшись, обнаружила, что ребенка нет. Позже, благодаря грамотным расспросам следователей, женщина призналась, что сначала задушила Тимура, а потом закопала его на собственном участке под слоем навоза. Почему она это сделала, Юлия объяснить так и не смогла.