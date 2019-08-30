2019-08-30T11:14:21+03:00
Происшествия

Молодой матери угрожали забрать детей в приют: новые подробности исчезновения малыша из Башкирии

Семью пугали отключением газа и электричества из-за долгов
Яна БАЗЕКИНА
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Тимур пропал в ночь на 29 августаТимур пропал в ночь на 29 августа
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Бабушка пропавшего в Башкирии годовалого мальчика рассказала, что ранее ее внука грозились забрать в приют.

Дело в том, что мама годовалого Тимура воспитывала его и пятилетнюю дочь без отца. В октябре прошлого года у семьи начались проблемы с деньгами. По словам свекрови, семью пугали тем, что за долги отключат дом от газа и электроэнергии. Перепуганная мама Тимура начала говорить соседям, что из-за этого ее вынуждают отдать младшего ребенка в детский приют. Но в итоге до такой крайности не дошло.

Как сообщают корреспонденты «КП-Уфа», которые находятся на месте происшествия, в селе Исмайлово сейчас много сотрудников правоохранительных органов. Поиски также ведут добровольцы. Известно, что вместе с ребенком пропало лиловое одеяло, которым он укрывался.

Сейчас на месте работают кинологи Фото: Эльвина АПАРИНА

Сейчас на месте работают кинологиФото: Эльвина АПАРИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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