«На весь день просроченный пакет кефира и гнилой банан»: няня пропавшего в Башкирии малыша о том, как жила его семья

Вся Башкирия с замиранием сердца следит за поисками пропавшего годовалого малыша в селе Исмайлово Дюртюлинского района. Напомним, маленький Тимур Хабиров исчез в ночь на 29 августа при крайне странных обстоятельствах из собственного дома. На поиски ребенка вышли полицейские, волонтеры и просто неравнодушные жители села, а следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

«Комсомольской правде - Уфа» удалось поговорить с человеком, которые последние три месяца принимал участие в жизни Тимура. Его няня Тамара (здесь и далее имена изменены – ред.), рассказала, в каких условиях воспитывался ребенок, и как к нему относилась собственная мать.

К ДЕТЯМ ОТНОСИЛАСЬ С ПРОХЛАДЦЕЙ

Поначалу Тамара отказывалась говорить с нами, ссылаясь, что все уже рассказала полиции, но потом все же открылась. Женщина признается, что очень привязалась к мальчику за те три месяца, пока сидела с ним, и сейчас очень переживает за его судьбу.

- Когда я впервые познакомилась с Анной и ее детьми, Тимуру еще не было и годика. Еще при первом знакомстве меня поразило, что Анна не спросила у меня ни паспорта, ни рекомендаций. Через пять минут она просто ушла, даже не попрощавшись с детьми, - вспоминает Тамара. – Жили они бедно – в маленьком полуразвалившемся домике, но внутри было все чисто и прибрано. Мне сразу очень понравились дети. Старшая девочка очень скромная и воспитанная, старалась помочь чем-то, никогда не брала ничего без спросу. Сам Тимурик – необычайно красивый и смышленый мальчуган. Он практически никогда не плакал, всегда улыбался и что-то болтал на своем детском языке.

Позже Анна стала привозить сына к Тамаре в Дюртюли – приезжала всегда на машине, вручала ребенка и тут же уезжала. Тамара вспоминает, что через раз от женщины сильно пахло сигаретами и перегаром, но предпочитала ничего не говорить.

- Анна вообще очень неразговорчивая была. Я знаю, что у нее мать живет в Челябинской области, но они не общаются. Отца детей я тоже никогда не видела, и про их отношения я не расспрашивала, - говорит женщина.- Сначала она привозила Тимура на день, потом на два, потом бывало и дольше оставляла. Говорила, что работает продавцом, и у нее очень много работы, поэтому за сыном присмотреть было некому. Это я уже сегодня от полиции узнала, что Анна давно нигде не работала.

Тамара рассказала, что к детям Анна всегда относилась с прохладцей. Любые родители, оставляя малышей под присмотром чужих людей, стараются хотя бы позвонить, чтобы узнать – не плачет ли ребенок, не болит ли у него что, поел ли. Но не Анна. Она ни разу не звонила своей няне.

Полиция и волонтеры уже прочесали каждый уголок небольшого села

- Синяков и ссадин я на ребенке никогда не видела. Один раз он только пришел с фингалом под глазом - мама сказала, что он упал и ударился, - вспоминает Тамара. – Тимур всегда был одет чисто и опрятно, Анна приносила пакетик со сменной чистой одеждой. А вот с едой были проблемы - на целый день мать выдавала только пакетик едва ли не просроченного дешевого кефира и один гнилой банан. Другой еды для ребенка никогда не было. Мне приходилось самой подкармливать малыша, все же жалко – видно, что голодный. Пюрешки ему покупала овощные и мясные, готовила ему горячее. Мать говорила, что они едят мясо только по вечерам, и покупать дополнительные продукты у нее нет денег.

ПОПРОСТУ ПЕРЕСТАЛА ПЛАТИТЬ

Тамара всегда удивлялась – почему матери неинтересно, как живет ее ребенок. Няня каждый час отправляла фотографии – вот Тимур уснул, вот он поел, а вот весело играет. Никакой реакции или ответа никогда не следовало.

- Тимур часто температурил. Анна говорила - ничего страшного, всего лишь зубки режутся. Но ни жаропонижающих, ни лекарств – ничего никогда не привозила. Даже, когда ребенок с температурой под 40 лежал, никогда не интересовалась его самочувствием.

А через три месяца Анна просто перестала платить няне, и та была вынуждена отказать в своих услугах. Если поначалу женщина за целый день хотя бы оставляла 300 рублей (хотя час услуг няни стоит только 100 рублей – за день выходило около 1,5 тысяч, да и питание для Тимура Тамаре приходилось покупать за свой счет), то потом говорила, что на работе ей задерживают зарплату, и платить попросту нечем.

- Как бы мне не было жалко расставаться с Тимуриком, я ведь к нему сильно привязалась, мне пришлось с ними распрощаться. Анна тогда на меня сильно обиделась, но, насколько я знаю, быстро нашла ему другую няню, - вздыхает Тамара.

К ПОИСКАМ ПОДКЛЮЧИЛИ ВСЕХ

Годовалый Тимур Хабиров, по словам его матери Анны, пропал в ночь на 29 августа. Женщина рассказала, что уложила мальчика спать, а в два часа ночи напоила его кефиром. Встав утром, она обнаружила, что сына нет в доме. Женщина вызвала полицию и те немедленно приступили к поискам. Вскоре информация о пропаже маленького ребенка разлетелась по социальным сетям. Свою помощь в розыске малыша предложили местные жители и волонтеры.

По факту пропажи малыша следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». На место выехали сотрудники уголовного розыска, экспертно-криминалистического центра и кинологи. С матерью мальчика проводятся следственные действия, у нее изъяли все средства связи.

К слову, помимо Тимура женщина воспитывает еще одного сына и пятилетнюю дочь. Отец с ними не живет. Семья никогда прежде не состояла на учете как неблагополучная.