«Задушила, завернула в одеяло и закопала»: мама пропавшего годовалого ребенка рассказала, что натворила

В следственном комитете Башкирии прокомментировали убийство годовалого Тимура Хабирова из села Исмаилово Дюртюлинского района, который почти трое суток числился без вести пропавшим.

Как ранее сообщала «Комсомолка» со ссылкой на собственные источники, малыша нашли закопанным в яме во дворе матери.

Тимур был красивым и хорошим ребенком

В ведомстве сообщили, что 28-летняя мать Юлия Хабирова ночью 29 августа задушила своего сына, завернула в одеяло лилового цвета и закопала у себя во дворе. Тело ребенка нашли под слоем навоза – на эту яму глубиной полметра женщина указала сама, когда созналась в содеянном.

Выяснить, что это преступление совершила именно мать удалость благодаря работе сотрудников отдела криминалистики. Они выстроили тактику допроса, представили собранные доказательства и установили психологический контакт с матерью пропавшего ребенка.

Изначально женщина заявила в полицию, что Тимур пропал 29 августа со своей кроватки. Юлия обвинила отца ребенка в том, что тот похитил сына. В отдел полиции по подозрению в убийстве были доставлены родители малыша, а также 39-летний мужчина, предварительно, любовник матери.

Женщина изначально вела себя очень странно – до ее задержания не комментировала пропажу сына, общаться с поисковиками и журналистами не хотела. До того, как она дала признательные показания, женщина пыталась запутать следствие – говорила, что вынесла ребенка живым и положила в крапиву. Куда он делся сейчас – не знает.

Женщина изначально вела себя странно

В данный момент осматривается место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что тело годовалого Тимура Хабирова нашли в два часа ночи 31 августа. Его искали почти трое суток сотни человек – поисковики, волонтеры, полиция, сельчане, кинологи. До последнего всем хотелось верить, что мальчик жив.