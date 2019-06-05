«Сказать где мы не могу»: в сети появилось обращение от имени кассира, присвоившего 25 миллионов рублей

Неизвестные люди оставили в интернете запись от имени Луизы Хайруллиной, похитившей 25 миллионов рублей из банка в Салавате.

Напомним, что загадочная история произошла в небольшом башкирском городе Салават в прошлый понедельник, 27 мая. 35-летняя старшая кассир Россельхозбанка Луиза Хайруллина пропала в неизвестном направлении, прихватив с собой 25 миллионов рублей из кассы финансового учреждения. Вместе с ней таинственным образом пропала и ее семья – две дочери и супруг. Пропавших начали поддерживать по всей стране и даже написали петицию, с просьбой освободить их от ответственности.

Исчезнувшее семейство Хайруллиных ищут по всей стране вот уже более недели, однако никаких зацепок у сыщиков, по всей видимости, нет. Родственники женщины наотрез отказываются общаться с журналистами. Известно лишь то, что в день пропажи отец Луизы написал заявление в полицию о пропаже дочери и ее семьи.

По этому кадру сложно установить, в каком городе он сделан

В социальных сетях появилось довольно странное сообщение. Некий пользователь «Instagram» по ником @luikhair_ заявляет, что он является тем самым кассиром, похитившим 25 миллионов рублей.

- Добрый день всем, кому интересна наша судьба. В первую очередь попрошу не писать гадости. Нам пришлось почистить все фотографии. У нас все хорошо, сказать где мы не могу. Всем спасибо за поддержку, - гласит сообщение.

Остается неизвестным, действительно ли это аккаунт Хайруллиной. Вполне вероятно, что некие шутники захотели «хайпануть» на громкой теме. Примечательно, что к посту приложили фотографию города с высокими зданиями. Предположительно, это город Нурсултан - столица Казахстана.

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