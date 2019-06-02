В поддержку кассира из Башкирии, сбежавшей с 23 млн рублей, создали петицию

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-02T17:22:58+03:00

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Группа жителей Башкирии требует освободить Луизу Хайруллину от ответственности за присвоенные 23 миллиона рублей.

Необычная петиция появилась в интернете сегодня, 2 июня. Некий Станислав Пищаев создал обращения к властям республики, страны и центральному банку.

- Бесконечные кредиты, выживание за место под солнцем с двумя детьми вынудило женщину и ее мужа пойти на воровство! Ее поступок – это поступок отчаявшегося человека. В таком положении находятся многие в Башкирии и России. Наказание Луизы породит еще больший негатив общества к банковской системе, - пишет Пищаев.

Мужчина предлагает освободить кассира от ответственности, вернуть ее в страну и решить проблему «максимально гуманно по отношению к этим людям». Также он предлагает пересмотреть кредитную систему и снизить ставку центробанка. Популярностью петиция пока не пользуется – за час ее поддержали лишь пять человек.

Напомним, что громкая история произошла в башкирском городе Салват в прошлый понедельник, 27 апреля. 35-летняя мать двоих детей Луиза Хайруллина пропала вместе с родными прихватив из банка где она работала 23 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU