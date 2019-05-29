«Боже храни их и помоги сбежать»: что жители Башкирии думают о кассире, похитившей 23 млн

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-29T11:56:06+03:00

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Жители Башкирии встали на защиту семьи кассира, похитившего из банка 23 миллиона рублей.

Напомним, что громкая история произошла в небольшом городе Салават в прошлый понедельник, 27 мая. 35-летняя старшая кассир банка каким-то чудом умыкнула с работы 23 миллиона рублей в валюте и рублях. Вскоре о случившемся стало известно стражам порядка, но женщина успела скрыться в неизвестном направлении вместе со своей семьей – мужем и двумя дочерьми. Также с ними сейчас могут находиться и остальные родственники.

Любопытно, но жители Башкирии резко встали на защиту беглецов. В соцсетях бОльшая часть комментаторов рады за совершенное преступление.

- Даже если увижу ее, то никогда не сдам! – пишет молодая девушка Кристина.

- Самая хорошая новость в России за последние дни, - поддерживает ее некая Татьяна.

- Боже храни их и помоги им сбежать! – от чистого сердца пишет салаватовец Максим.

Лишь некоторые жители республики осуждают поступок женщины. В основном они намекают на то, что дети женщины могут попасть в детдом из-за поступка родителей.

«Комсомольская Правда - Уфа» не оправдывает действия преступников. Каким бы не было ваше отношение к финансовым структурам, нарушать законодательство нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU