«Боже храни их и помоги сбежать»: что жители Башкирии думают о кассире, похитившей 23 млн
Жители Башкирии встали на защиту семьи кассира, похитившего из банка 23 миллиона рублей.
Напомним, что громкая история произошла в небольшом городе Салават в прошлый понедельник, 27 мая. 35-летняя старшая кассир банка каким-то чудом умыкнула с работы 23 миллиона рублей в валюте и рублях. Вскоре о случившемся стало известно стражам порядка, но женщина успела скрыться в неизвестном направлении вместе со своей семьей – мужем и двумя дочерьми. Также с ними сейчас могут находиться и остальные родственники.
Любопытно, но жители Башкирии резко встали на защиту беглецов. В соцсетях бОльшая часть комментаторов рады за совершенное преступление.
- Даже если увижу ее, то никогда не сдам! – пишет молодая девушка Кристина.
- Самая хорошая новость в России за последние дни, - поддерживает ее некая Татьяна.
- Боже храни их и помоги им сбежать! – от чистого сердца пишет салаватовец Максим.
Лишь некоторые жители республики осуждают поступок женщины. В основном они намекают на то, что дети женщины могут попасть в детдом из-за поступка родителей.
«Комсомольская Правда - Уфа» не оправдывает действия преступников. Каким бы не было ваше отношение к финансовым структурам, нарушать законодательство нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU