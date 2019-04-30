2019-04-30T13:09:15+03:00
Происшествия

В Уфе следователи разбираются, кто подделал справку о здоровье обвиняемого в изнасиловании дознавательницы

Информация об опухоли мозга у Павла Яромчука может оказаться неправдивой
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments17
Данные о болезни Павла Яромчука могут оказаться недостовернымиДанные о болезни Павла Яромчука могут оказаться недостовернымиФото: Эльвина АПАРИНА
Изменить размер текста:

В Уфе следователи разыскивают людей, выдавших бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы, справку о наличии новообразования в мозгу.

Напомним, что в декабре 2018 года адвокат экс-полицейского Наиль Багаутдинов рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды - Уфа» о том, что заведующий нейрохирургическим отделением уфимской больницы №21 осмотрел снимки мозга его подзащитного и увидел на них следы опасного новообразования. Одновременно с этим, по словам Багаутдинова, у бывшего полицейского начало резко ухудшаться самочувствие. Как говорит защитник, тогда эти доводы никак не впечатлили судью. Дошло до того, что Яромчук на несколько секунд потерял сознание в здании суда во время конвоирования.

На прошлом заседании, 26 апреля, в Советском районном суде Уфы Яромчука решили отправить под домашний арест. Адвокат мужчины объяснил, что это сделали сразу по нескольким причинам, в том числе, медицинским.

Сегодня сам Багаутдинов рассказал «Комсомолке», что в отношении адвокатов, предоставивших в суд справки о медицинском состоянии Яромчука, возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия». Произошло это после того, что следователи решили самостоятельно привезти обвиняемого в больницу и провести процедуру МРТ. Она не показала, что Яромчук болен.

Вчера стало известно, что остальным двум обвиняемым Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву срок арест продлили еще на месяц. Вполне вероятно, что после пересмотра данных о медицинском состоянии Яромчука его также оставят в СИЗО.

По данным сразу нескольких источников, расследование уголовного дела об изнасиловании завершено. Сейчас обвиняемых знакомят с материалами дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уфимского полицейского, обвиняемого в изнасиловании дознавательницы, поместили в камеру к педофилам

Павлу Яромчуку изменили условия содержания в СИЗО (подробнее)

С троих обвиняемых в изнасиловании полицейских из Уфы потребовали 100 миллионов рублей компенсации

Как сообщил «Комсомольской правде» источник, размеры гражданского иска увеличились в несколько раз (подробнее)

Уфимскую дознавательницу, обвинившую коллег в изнасиловании, уволили из МВД

Такая же участь постигла и ее подругу (подробнее)

Жена обвиняемого в изнасиловании начальника ОВД - главе ОМОНа Башкирии Иреку Сагитову: «Кто твою дочь, блин, трогал, сам-то веришь в это?!»

Зам. начальника Росгвардии в ответ заявил, что Гульназ ему не дочь: «Мои дети дома сидят!» (подробнее)

Появились результаты экспертизы ДНК по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Информацию подтвердил один из адвокатов и собственный источник "Комсомолки" (подробнее)

Дознавательница из Уфы потребовала компенсации от обвиняемых в изнасиловании экс-полицейских

Представитель девушки не назвала размеры выплаты (подробнее)

Ситуация запутанная, но не мы в этом виноваты: обвиняемый в изнасиловании дознавательницы экс-полицейский ответил на письмо "Комсомолки"

Павел Яромчук полностью уверен в своей невиновности (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Скандал в башкирской полиции: трое начальников изнасиловали 23-летнюю коллегу»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Лохотроны для доверчивых": в Самаре бизнесмен открыл несколько псевдо-клиник, в которых разводили клиентов на деньги
По версии полицейских, Александр Чистяков владел не только скандально известной "Александрией", но и другими медицинскими учреждениями, где обманывают людей
Новости 24
Жительница Башкирии зарезала сожителя, застав его с другой
Власти рассказали, когда завершится ремонт на трассе Уфа - Шакша
В Башкирии прекращены поиски молодой матери и ее годовалой дочки
В Башкирии главу сельсовета, лишенного прав, снова поймали пьяным за рулём
В Уфе осудят водителя грузовика, который насмерть сбил 88-летнего пешехода
Корреспондент «КП-Уфа» стал победителем фотоконкурса КХЛ
В Башкирии осудили группировку, нападавшую на наркодилеров
Убитую семью из пяти человек в Уфе похоронят в общей могиле
Выбор молодых - наука, творчество, здоровье
Пользователи Социальной карты Банка УРАЛСИБ получили доступ к дисконтной программе сети магазинов «Байрам»
Верховный суд Башкирии оставил под домашним арестом обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Павла Яромчука
В Башкирии нашли и наказали виновных в гибели мужчины на стройке
Жители Башкирии стали реже разводиться
В Башкирии назначили нового министра экономического развития
Молодого уфимца, которому внезапно стало плохо дома, вывели из комы
Инновационный метод продажи недвижимости набирает популярность.
В Уфе установлен очередной температурный рекорд
Стало известно, когда в Уфе будет салют в честь Дня Победы
Хоккеистка уфимской «Агидели» признана самой красивой в России
«Хватит пороть детей ремнем шоу-бизнеса»: Юрий Шевчук о спорных результатах «Голос.Дети»
В Башкирии во дворе нашли тело маленького мальчика