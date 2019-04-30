В Уфе следователи разбираются, кто подделал справку о здоровье обвиняемого в изнасиловании дознавательницы

В Уфе следователи разыскивают людей, выдавших бывшему полицейскому Павлу Яромчуку, обвиняемому в изнасиловании дознавательницы, справку о наличии новообразования в мозгу.

Напомним, что в декабре 2018 года адвокат экс-полицейского Наиль Багаутдинов рассказал корреспонденту «Комсомольской Правды - Уфа» о том, что заведующий нейрохирургическим отделением уфимской больницы №21 осмотрел снимки мозга его подзащитного и увидел на них следы опасного новообразования. Одновременно с этим, по словам Багаутдинова, у бывшего полицейского начало резко ухудшаться самочувствие. Как говорит защитник, тогда эти доводы никак не впечатлили судью. Дошло до того, что Яромчук на несколько секунд потерял сознание в здании суда во время конвоирования.

На прошлом заседании, 26 апреля, в Советском районном суде Уфы Яромчука решили отправить под домашний арест. Адвокат мужчины объяснил, что это сделали сразу по нескольким причинам, в том числе, медицинским.

Сегодня сам Багаутдинов рассказал «Комсомолке», что в отношении адвокатов, предоставивших в суд справки о медицинском состоянии Яромчука, возбудили уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия». Произошло это после того, что следователи решили самостоятельно привезти обвиняемого в больницу и провести процедуру МРТ. Она не показала, что Яромчук болен.

Вчера стало известно, что остальным двум обвиняемым Эдуарду Матвееву и Салавату Галиеву срок арест продлили еще на месяц. Вполне вероятно, что после пересмотра данных о медицинском состоянии Яромчука его также оставят в СИЗО.

По данным сразу нескольких источников, расследование уголовного дела об изнасиловании завершено. Сейчас обвиняемых знакомят с материалами дела.

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