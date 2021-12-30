Видео: гостиница «Лидо» в Уфе рухнула при сносе

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В сети появилось видео обрушения гостиницы «Лидо» в уфимском «Олимпик-парке» во время сноса. Сегодня, 30 декабря, запись в своем инстаграме опубликовал владелец отеля Ильдар Хуснутдинов.

На видео снято, как здание накреняется и падает недалеко от оператора, который, опасаясь, пятится назад.

Гостиницу «Лидо» снесли по решению суда, поскольку она была построена в 2012 году без соответствующего разрешения городской администрации. Незадолго до того, как к зданию для полного сноса приехала тяжелая техника, мэр Уфы Сергей Греков заявлял о возможности его сохранить. После демонтажа постройки Ильдар Хуснутдинов обратился к главе Следственного комитета Александру Быстрыкину – ответ последнего не заставил себя ждать. Сейчас ведомство проводит проверку по ситуации вокруг сноса.

Во вторник, 28 декабря, о «Лидо» высказался глава Башкирии Радий Хабиров. Он заявил, что в конфликте вокруг гостиницы нет правых, но есть виноватые.