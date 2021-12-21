К гостинице «Лидо» в Уфе прибыла тяжелая техника для сноса

Гостиница "Лидо", согласно решению суда, была построена незаконно Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 21 декабря, к гостинице «Лидо» в Уфе прибыла тяжелая техника, чтобы снести ее. Об этом в своих соцсетях написал уполномоченный по правам предпринимателей Флюр Асадуллин. Он отметил, что надежды на сохранение здания больше нет.

Еще вчера казалось, что гостиницу «Лидо» – вернее то, что от нее осталось – удастся сохранить. 20 декабря республиканский парламент организовал круглый стол по вопросу сохранения здания. На нем встретились представители властей и собственник отеля Ильдар Хуснутдинов. Бизнес-омбудсмен Асадуллин предложил мэрии города направить приставам запрос о приостановке сноса – последовали ли власти этому совету, неизвестно. «КП-Уфа» задала пресс-службе администрации соответствующий вопрос. Вот что там ответили:

– На сегодняшний день имеется решение Арбитражного суда Республики Башкортостан о признании нежилого строения […] самовольной постройкой, обязании снести самовольно возведенное строение в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Также появился комментарий от республиканского управления федеральной службы судебных приставов.

Напомним, гостиница «Лидо» находится под угрозой полного сноса из-за того, что в 2012 году она была построена без разрешительных документов мэрии. Исполнительный лист об уничтожении здания поступил в ФССП Башкирии в 2019 году.