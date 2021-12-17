Мэр Уфы заявил о возможности сохранения гостиницы «Лидо»

Решение о сносе гостиницы было принято еще в прошлом году Фото: Павел КРАЙНОВ

Мэр Уфы Сергей Греков заявил о возможности сохранения здания гостиницы «Лидо» в «Олимпик-парке», которое сейчас находится на грани полного сноса. Об этом сити-менеджер рассказал на встрече с журналистами сегодня, 17 декабря.

– Мы с нашей юридической службой нашли вариант сохранения здания, но важна была инициатива собственника. Когда мы предложили наш вариант решения, он его не воспринял всерьез. В результате этого мы видим ту ситуацию, которая есть. Сегодня мы пригласили снова собственника здания и напомнили ему о том варианте, и он сказал, что обязательно им воспользуется. Если так и будет, ситуация решится положительно и здание мы сохраним, – сообщил Греков.

Он добавил, что «глубоко переживал» возникшую с Олимпик парком» ситуацию, поскольку сам когда-то был предпринимателем и лично знаком с собственником «Лидо» Ильдаром Хуснутдиновым.

Напомним, о том, что гостиницу «Лидо» будут сносить, стало известно в сентябре прошлого года. Тогда ФССП по Башкирии настояла на исполнении решения Верховного суда республики, который признал, что здание гостиницы является объектом самовольного строительства. Вчера, 16 декабря, в «Олимпик парке» между владельцем комплекса Ильдаром Хуснутдиновым и судебными приставами произошел открытый конфликт.