Бастрыкин отреагировал на обращение владельца уфимской гостиницы «Лидо»

21 декабря к зданию гостиницы подъехала тяжелая техника Фото: Рустем АХУНОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю башкирского управления Денису Чернятьеву доложить о ситуации вокруг сноса гостиницы «Лидо» в Уфе. Поводом для этого стало видеообращение владельца здания Ильдара Хуснутдинова. Бастрыкин распорядился проверить изложенные предпринимателем доводы.

В своем обращении Хуснутдинов призывает главу СКР изучить обстоятельства, которые привели к уничтожению гостиницы, и провести проверку. Он также утверждает, что снос объекта угрожает всему его бизнесу.

Напомним, здание гостиницы начали активно сносить последние две недели. Согласно решению суда, она была построена без разрешения городских властей. Мэр Уфы Сергей Греков буквально на прошлой неделе заявлял, что шанс сохранить гостиницу есть. То же самое в понедельник, 20 декабря, говорил и уполномоченный по правам предпринимателей Флюр Асадуллин. По его словам, мэрии нужно направить запрос приставам о приостановке сноса. Сделано этого не было, и уже 21 декабря к «Лидо» подъехала тяжелая техника для полного сноса. Отель могут сравнять с землей до конца года.