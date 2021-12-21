Владелец уфимской гостиницы «Лидо» обратился к главе СКР Александру Бастрыкину из-за сноса здания

Фото: скриншот видео// instagram.com/ildar_khusnutdinov_official

Сегодня, 21 декабря, владелец уфимского горнолыжного комплекса «Олимпик парк» Ильдар Хуснутдинов записал видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Бизнесмен попросил разобраться в ситуации со сносом многострадальной гостиницы «Лидо», конфликт вокруг которой развивается в Уфе вторую неделю. Ролик появился на странице предпринимателя в Инстаграм после того, как сегодня днем к спорному объекту прибыла тяжелая техника.

В своем обращении на имя главы СКР Ильдар Хуснутдинов попросил Бастрыкина изучить обстоятельства, что привели к уничтожению гостиницы «Лидо», провести проверку и принять соответствующее решение. Напомним, здание сносят по решению суда из-за того, что оно было построено без соответствующего разрешения.

Ранее «КП-Уфа» писала, что ситуация вокруг сноса гостиницы «Лидо» обостряется не первый год, но точки кипения она достигла совсем недавно. Дошло даже до того, что самого Хуснутдинова скрутили силовики.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.