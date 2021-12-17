Из-за чего началась война за самую красивую гостиницу Уфы и чем она может закончиться

Так выглядела гостиница «Лидо» в Олимпик парке до того, как начался ее принудительный снос

На днях в уфимском «Олимпик парке» начался снос здания, пожалуй, самой красивой гостиницы города. На первом этаже находился ресторанчик и бильярд-клуб, пользовавшиеся популярностью у горожан, а саму гостиницу строили для «событийного туризма». По версии владельца, трехзвездочный отель возводили аккурат к VI Международным зимним играм, которые проходили в башкирской столице в 2013 году.

Многим жителям Уфы и туристам пришлось по душе здание «Лидо». Его построили в одном архитектурном стиле с расположенным рядом рестораном, который похож на средневековый замок. К слову, «замок», как будто нависающий над обрывом около горнолыжной трассы, никто сносить не собирается.

Кстати, двухместный комфортабельный номер в «Лидо» можно было забронировать по цене 2625 рублей за ночь. С учетом места расположения и видов, открывающихся из окна – вполне доступная цена.

ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Гостиница «Лидо» простояла без нареканий без малого четыре года. Однако, в 2016 году внезапно выяснилось, что городские власти стали через суд добиваться ее сноса. Позиция мэрии была такова, что здание построено без соответствующего разрешения от властей, поэтому подлежит сносу. Судебные тяжбы длились долгие годы, пока апелляционная инстанция Арбитражного суда не вынесла решение – трехэтажное здание с мансардой и подвалом снести.

При этом в суде отдельно пояснили: если бы это был жилой дом, то владелец смог бы через суд его узаконить. А нежилое здание, именно в эту категорию входила гостиница «Лидо», «задним числом» узаконить нельзя.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе ФССП по Башкирии, исполнительный лист с решением суда о сносе поступил в службу еще 16 августа 2019 года. Но тогда приставам не удалось убедить владельца снести здание добровольно.

Номер на двоих в гостинице можно было снять за небольшие деньги. Фото: Booking.com

- В течение 2019-2021 года должник девять раз, а также руководитель должника трижды были привлечены к административной ответственности по за неисполнение требований исполнительного документа, директор неоднократно предупреждался об уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. Несмотря на то, что здание было признано самовольной постройкой, и согласно решению суда, возведенной с нарушением требований безопасности, должник продолжал осуществлять деятельность и использовать здание гостиницы, - подчеркнули в пресс-службе ФССП по Башкирии.

Кроме того, осенью этого года за долги перед Налоговой службой был арестован и выставлен на торги участок под гостиницей. Общая площадь, которая уйдет с молотка после сноса здания составила 274 квадратных метра.

НЕШУТОЧНЫЕ СТРАСТИ

В итоге, уже в марте 2021 года директору «Олимпик парка» предъявили обвинение в злостном неисполнении решения суда, уголовное дело было передано в суд. В ФССП по Башкирии также отметили, что должнику (в данном случае хозяину гостиницы – Ред.) было предоставлено достаточно времени, чтобы самостоятельно снести «Лидо». Поэтому снос здания начался принудительно, а расходы на это дело теперь лягут на плечи владельца. А совсем недавно к зданию пригнали бульдозеры и началось разрушение «самой красивой гостиницы» Уфы.

Практически сразу против выступили местные активисты. Они даже устроили флеш-моб за спасение «Лидо» - обернули здание зеленым полотном. Позиция некоторых уфимцев была такова: зачем сносить красивое здание, привлекающее туристов? Почему нельзя обойтись без уничтожения и хотя бы попытаться договориться? Ведь гостиница не только никому не мешала, но и даже была своеобразной визитной карточкой Уфы.

Но судебные приставы не обратили внимания ни на акции в защиту здания, ни на многочисленные публикации блогеров в соцсетях. Их позиция была жесткой: есть решение суда, которое необходимо исполнить.

Гостиницу около горнолыжной трассы строили специально к VI Международным детским зимним играм, которые прошли в Уфе в 2013 году

- Все попытки воспрепятствования работе судебных приставов будут пресекаться, - подчеркнули в пресс-службе ФССП по Башкирии.

16 декабря у здания полуразрушенной гостиницы развернулись нешуточные страсти. Владелец «Олимпик парка» Ильдар Хуснутдинов попытался поговорить с приставами, но в результате завязавшейся перепалки его скрутили силовики в масках и бронежилетах. Досталось и его супруге – женщина получила удар по голове и обратилась в больницу с сотрясением мозга. Момент задержания Хуснутдинова попал на видео и очень быстро разлетелся по соцсетям.

СТРАННЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Уже сегодня, 17 декабря, мэр Уфы Сергей Греков во время общения с журналистами прокомментировал эту историю. Вернее, сити-менеджер вообще впервые высказался о сносе «Лидо». Его слова вызвали неоднозначную реакцию.

– Мы с нашей юридической службой нашли вариант сохранения здания, но важна была инициатива собственника. Когда мы предложили наш вариант решения, он его не воспринял всерьез. В результате этого мы видим ту ситуацию, которая есть. Сегодня мы пригласили снова собственника здания и напомнили ему о том варианте, и он сказал, что обязательно им воспользуется. Если так и будет, ситуация решится положительно и здание мы сохраним, – заявил Греков.

Глава городской администрации добавил, что «глубоко переживал» возникшую с «Олимпик парком» ситуацию, поскольку сам когда-то был предпринимателем и лично знаком с собственником «Лидо» Ильдаром Хуснутдиновым.

Окна гостиницы «Лидо» выходили на горнолыжную трассу. Фото: Booking.com

Напомним, сейчас здание бывшей гостиницы выглядит полуразрушенной. А по решению суда ранее оно было признано не только самовольным строением, но и не отвечающим требованиям безопасности. Проще говоря, мэр Уфы надеется, что почти полностью снесенное и небезопасное здание удастся спасти.

ОПАСЕНИЯ УФИМЦЕВ

Некоторые уфимцы, активно отстаивавшие здание гостиницы «Лидо» высказали опасения, что на ее месте после сноса кто-то начнет строить высотную многоэтажку. Напомним, земельный участок под ней было выставлено на торги.

Многие жители башкирской столицы приводили в пример ситуацию со сносом знаменитого в прошлом заведения «А-кафе», что на проспекте Октября. Там, согласно уже утвержденному проекту, должна появиться многоэтажка. Активисты так и говорили: снесут красивую гостиницу, а построят «свечку» на пару десятков этажей.

Недавно активисты провели флеш-моб в защиту уже полуразрушенного здания. Они обернули его зеленым полотном. Фото: Сания Тимасова

Вот только участок под почти уже снесенной гостиницей слишком мал для того, чтобы можно было там возвести «свечку». Эксперт в строительной сфере, пожелавший остаться неназванным, в беседе с «КП-Уфа» заверил, что на таком участке многоквартирный дом строить нельзя.