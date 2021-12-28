Радий Хабиров высказался о сносе гостиницы «Лидо» в Уфе

Фото: скриншот видеосюжета телеканала БСТ

Во время откровенного интервью ведущим телеканалам Башкирии глава республики Радий Хабиров сегодня, 28 декабря, высказал свою позицию по поводу сноса гостиницы «Лидо» в Уфе. Он раскритиковал бизнес-омбудсмена Флюра Асадуллина и подчеркнул, что ожидал от мэрии города большего. И отметил, что не хотел вмешиваться в этот конфликт, так как не видел там правых, но видел виноватых в том, что гостиницу снесли.

- В моем понимании, как говорят, что мы должны защитить честный бизнес. Я там не видел такого, чтобы я вмешался защищать честный бизнес. Когда я начал разбираться в документах, ситуация патовая: как можно остановить процесс сноса? У меня был соблазн всех собрать и попытаться уладить все это. Но, оказалось, что это невозможно с чисто технологической точки зрения. Объект сделан так, что привести его к гостам и стандартам не представляется возможным, - подчеркнул Хабиров.

Напомним, недавно в Уфе была снесена гостиница «Лидо» на территории Олимпик-парка. Эта история вызвала резонанс, а ее проверкой сейчас занимается СКР по Башкирии.