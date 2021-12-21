Что странного в истории со сносом гостиницы «Лидо» в уфимском «Олимпик парке»

Владельцу почти удалось решить вопрос и сохранить здание, но мэрия Уфы «включила заднюю» Фото: Рустем АХУНОВ

Который день в Уфе кипят страсти вокруг здания бывшей гостиницы «Лидо», расположенной в «Олимпик парке». Сегодня к строению, «приговоренному» к сносу по решению суда, прибыла тяжелая техника и совсем скоро от популярного места отдыха горожан не останется камня на камне. Сам процесс сноса проходит со скандалами и многочисленными перепалками между владельцем комплекса Ильдаром Хуснутдиновым, городскими властями и судебными приставами.

НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ

Чтобы получить объективную картину вокруг конфликта с гостиницей, «Комсомолка» изучила документы из открытых источников и обнаружила, что не менее интересна судьба земельного участка, на котором частично стоят руины гостиницы «Лидо».

Началась эта громкая история еще в 2016 году. Уфимская мэрия обратилась с иском о сносе здания, так как, по версии их юристов это был самострой, а его часть располагается на городской земле. Согласно материалам суда, предприниматель возвел трехэтажное здание, без разрешения на строительство и частично на участке, ему не принадлежащем. А затем попытался узаконить постройку через суд, на что получил отказ. Почему компания изначально не стала получать разрешительную документацию, остается загадкой.

Таким был вид из окна гостиницы. Фото: Booking.com.

В эфире телеканала UTV владелец «Олимпик парка» Ильдар Хуснутдинов рассказал свою версию возникновения гостиницы «Лидо». Было это, как мы уже писали ранее, в 2012 году. Тогда власти Уфы «попросили» его построить гостиницу специально к проведению VI Международных зимних детских игр. Соревнования состоялись в 2013 году.

- Мне сказали (власти – Ред.): строй гостиницу, это надо для города и для республики. А я отвечал, что мне это не надо, это не мой профиль. Потом мы уже работали с главой района, я ему говорил, что без документов это делать нельзя. А он мне отвечал, что потом все сделаем. Мы поверили и начали строить, - вспоминает Хуснутдинов.

По словам владельца «Олимпик парка», все договоренности с районными и городскими властями остались на словах – документально ничего не оформлялось. И только после проведения международных форумов, по словам самого Ильдара Хуснутдинова, чиновники из мэрии Уфы «зацепились» за участок земли, на котором частично была построена гостиница. Все суды по земле он проиграл, а потом и здание признали самостроем.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ СПОР

Спустя много лет после строительства гостиницы, «Олимпик парк» в какой-то момент оказался в затруднительном финансовом положении и стал проигрывать один финансовый спор за другим. Так, в августе 2020 года судебные приставы через суд обратили взыскание долга перед Налоговой службой на земельный участок площадью 274 квадратных метра. Тот самый участок, где частично находилась гостиница. Сначала его выставили на торги, но в октябре 2021 года мэрия Уфы через суд потребовала их приостановить. А все потому, что юристы администрации стали оспаривать сделку по продаже этого участка «Олимпик парку». Сами продали, а потом передумали.

Так выглядела гостиница «Лидо» незадолго до того, как начался ее снос

Общая сумма долга перед налоговиками составила 1,11 млн рублей, а этот участок оказался единственным имуществом компании. Куда владелец дел все остальные здания, расположенные в горнолыжном комплексе неизвестно.

Итого, что известно о земле под гостиницей «Лидо» на данный момент? На участок претендует мэрия, утверждая, что когда-то давно его «не правильно» продали «Олимпик парку». Кстати, было это, согласно материалам суда, в августе 2021 года. То есть, хозяин выкупил участок, из-за которого, собственно, и потребовали снести здание. Параллельно, он оказался единственным имуществом компании, продав которое она сможет выплатить долги перед Налоговой службой.

СУД ДА ДЕЛО

Некоторые общественники и активисты рассуждают о том, что бизнесмен Ильдар Хуснутдинов оказался обманут чиновниками мэрии, а теперь еще и стал жертвой «незаконных» действий. Но решения высших судебных инстанций, насколько известно, еще не перешли в разряд «рекомендаций». Как ранее поясняли в ФССП по Башкирии, решение суда о сносе здания вступило в законную силу еще в августе 2019 года. Все это время никаких действий со стороны владельцев и руководства «Олимпик парка» по его исполнению не предпринималось. Более того, вопреки этому гостиница продолжала работать по прямому назначению.

В итоге, судебные приставы аж девять (!) раз штрафовали как юрлицо, так и директора компании за неисполнение решения суда. А что бывает с теми, кто игнорирует решение суда? Правильно, его самого привлекают к ответственности. Так и поступили с руководителем организации – в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ – «Неисполнение решения суда». Совсем скоро он предстанет перед судом.

В ФССП по Башкирии отметили, что должнику было дано достаточно времени, чтобы он самостоятельно исполнил решение суда. Теперь он оплатит все расходы, потраченные на снос здания.