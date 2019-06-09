«Забрала документы детей из школы»: новые подробности исчезновения кассира из Салавата

СЕГОДНЯ 10:56 2019-06-09T10:56:03+03:00

На след семейства не могут напасть до сих пор

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Уже две недели вся страна обсуждает историю кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной. 27 мая женщина вышла из банка с 25 миллионами рублей и пропала вместе со всей своей семьей. Был ли это спонтанный поступок или бегство планировалось заранее?

По информации ГТРК «Башкортостан», план преступления мог зреть давно, ведь женщина не случайно дождалась конца учебного года и забрала документы двух дочерей из школы.

- Значит, она хотела скрыться? – задаются вопросом журналисты.

Подтверждает это и тот факт, что напасть на след пропавшей семьи полиция не может до сих пор.

Сейчас существует несколько версий того, почему кассирша исчезла вместе с деньгами. Отец женщины уверен, что тут имеется криминальный след. По его словам, зять был любителем азартных игр и мог задолжать деньги не тем людям. Друзья мужчины, к слову, опровергают эту информацию. По другой версии, семья добровольно украла миллионы, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Некоторые близкие полагают, что их могли подставить или взять в заложники.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU