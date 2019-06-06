Нашлась сестра кассирши из Башкирии, которая присвоила 25 млн рублей — она в тюрьме

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-06T19:11:21+03:00

Все это время женщина не выезжала из республики

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Эльза Бармакова, родная сестра Луизы Хайруллиной, не могла участвовать в побеге с 25 миллионами рублей, так как в течение года находится под стражей.

Как оказалось, женщину, которая сама является матерью, еще 7 марта 2018 года Салаватский городской суд признал виновной в распространении наркотиков. На данный момент она находится в колонии, где пробудет до сентября 2021 года – ее осудили на три года и три месяца лишения свободы. Суд частично смягчил ей наказание из-за того, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.

В суде было установлено, что женщина пыталась сбыть пакетик запрещенного вещества. В какой-то момент ее задержали полицейские. Они досмотрели ее машину и обнаружили наркотики в «значительном размере», именно так говорится в решении суда.

Напомним, ранее считалось, что Эльза Бармакова могла скрыться вместе с Луизой Хайруллиной, которая вынесла из кассы «Россельхозбанка» порядка 25 млн рублей. По всем постам полиции разослали ориентировку, в которых их фамилии шли вместе. Теперь окончательно ясно, что кассирша уехала только с мужем и двумя маленькими детьми. За информацию об их местонахождении назначено крупное вознаграждение.

Семью Хайруллиных не могут найти уже в течение 10 дней

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ИСТОЧНИК KP.RU