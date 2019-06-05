Малахов объявил награду в миллион рублей за информацию о кассире из Салавата
Андрей Малахов в прямом эфире телеканала «Россия 1» объявил награду в один миллион рублей за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной, сбежавшей с 25 миллионами рублей.
Сегодня на телеканале вышел выпуск передачи «Прямой эфир», в которой знаменитый ведущий обсуждал случай, который произошел в башкирском городе Салават. Напомним, что там 27 мая старший кассир банка Луиза Хайруллина скрылась вместе с 25 миллионами рублей. Также с ней пропали и ее близкие – муж и две дочери.
- Если вы знаете, где находятся башкирские Бонни и Клайд, мы объявляем вознаграждение в миллион рублей, - заявил Андрей Малахов.
Телефон редакции шоу «Прямой эфир» - (499) 653-65-55.
ИСТОЧНИК KP.RU