Малахов объявил награду в миллион рублей за информацию о кассире из Салавата

СЕГОДНЯ 16:09 2019-06-05T16:09:32+03:00

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Андрей Малахов в прямом эфире телеканала «Россия 1» объявил награду в один миллион рублей за информацию о местонахождении Луизы Хайруллиной, сбежавшей с 25 миллионами рублей.

Сегодня на телеканале вышел выпуск передачи «Прямой эфир», в которой знаменитый ведущий обсуждал случай, который произошел в башкирском городе Салават. Напомним, что там 27 мая старший кассир банка Луиза Хайруллина скрылась вместе с 25 миллионами рублей. Также с ней пропали и ее близкие – муж и две дочери.

- Если вы знаете, где находятся башкирские Бонни и Клайд, мы объявляем вознаграждение в миллион рублей, - заявил Андрей Малахов.

Телефон редакции шоу «Прямой эфир» - (499) 653-65-55.

ИСТОЧНИК KP.RU