У обвиняемого в изнасиловании уфимского экс-полицейского диагностировали опухоль мозга
Медики диагностировали у Павла Яромчука, обвиняемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы, опухоль головного мозга.
- Сегодня в 8 утра я забрал заключения нейрохирургов по медицинским документам Яромчука. У него диагностировали опухоль головного мозга. Требуется срочное медицинское обследование. Нужно решать вопрос о проведении стационарного или какого-то другого лечения. Сейчас адвокат Посохова (одна из представителей Яромчука) будет представлять эти документы в суде. Не знаю, как они на это посмотрят. Учитывая, что жалобы меня и адвоката Черепанова отклонили, наверное, автоматически отклонят и ее жалобу, - объяснил представитель Павла Яромчука Наиль Багаутдинов.
Адвокат обвиняемого объяснил, что у Павла могут неожиданно начинаться приступы. Также Багаутдинов подтвердил, что адвокатов и обвиняемых до сих пор не ознакомили с результатами экспертизы ДНК.
Напомним, что состояние Павла Яромчука начало ухудшаться после того, как мужчине продлили срок ареста еще на два месяца в конце декабря 2018 года. Тогда обвиняемый перенес приступ прямо в здании суда. После этого Яромчука доставили в больницу, но позже поместили обратно в СИЗО.
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