Экс-дознавательница из Уфы не сможет стать адвокатом

СЕГОДНЯ 10:51 2019-01-21T12:25:36+03:00

Дознавательница из Уфы не сможет стать адвокатом без опыта работы в юридической сфере

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В Адвокатской палате Башкирии опровергли информацию о том, что бывшая дознавательница, обвинившая коллег в изнасиловании, подала документы для того, чтобы стать юристом.

Напомним, что утром в минувшую субботу, 20 января, появилась информация о том, что 23-летняя Гузель С. (имя изменено – Прим.Ред.) после увольнения из МВД решила продолжить работать в юридической сфере, и даже подала документы в стерлитамакскую Коллегию адвокатов, дабы получить заветное удостоверение адвоката.

Мы решили проверить, так ли это и обратились в пресс-службу Адвокатской палате Башкирии.

- Мы про это уже слышали. Информация об этом, не соответствует действительности. Девушка в Адвокатскую палату не обращалась, и никаких документов не подавала. Более того, судя по открытым источникам, у девушки нет двух лет стажа работы в юридической сфере или годовой стажировки в адвокатском образовании. Без этого ее не допустят к сдаче двух экзаменов, в устной и письменной формах, - объяснил представитель палаты, адвокат Ильдар Мухаметзянов.

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