Улицы Уфы превратились в каток. Травматолог рассказал, как остаться невредимым в условиях ледяного апокалипсиса

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Зима в Башкирии началась относительно недавно, однако уже успела преподнести немало сюрпризов. Морозы и обильные снегопады пришли в республику уже в середине ноября, ну а 1 декабря погода выдалась для этой поры нехарактерно теплой. В Уфе, например, столбики термометров поднялись аж до +3°.

Далее теплые дни сменялись морозными, и эта лихорадка продолжалась на протяжении недели. Однако на днях все пришло к какой-никакой стабильности: температура воздуха вот уже около недели держится ниже нуля градусов.

Само собой, подобные температурные качели не прошли даром. Образовавшийся на улицах гололед стал настоящей напастью для многих горожан.

Местным властям регулярно поступают жалобы от разгневанных жителей республики. Граждан возмущает, что муниципальные службы недостаточно оперативно реагируют на ситуацию с гололедом. По заявлениям многих горожан, некоторые улицы Уфы либо слабо, либо не обработаны совсем льда, из-за чего простой поход в магазин или прогулка до остановки превращается в чрезвычайно опасное приключение.

Жалобы на гололед поступают от граждан со всех районов Уфы Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

– Что случилось с Уфой? На улице Айской сплошной гололед! – рассказал житель башкирской столицы на личной странице в социальных сетях Радия Хабирова.

Сотрудники городской администрации ответили уфимцу, что коммунальные службы уже провели очистку Айской ото льда. Тем не менее, как сообщили нам наши читатели, несмотря произведенные работы некоторые участки улиц до сих пор представляют опасность. Что характерно, на подобное жалуются и жители других уфимских улиц.

«Комсомолка» решила прогуляться по центральным улицам Уфы, чтобы выяснить, насколько добросовестно муниципальные службы борются с гололедом.

КАТКИ ВМЕСТО ТРОТУАРОВ

Первым делом мы выдвинулись на Айскую. Как оказалось, здесь и правда происходит то, на что жалуются многие горожане. На участке от 50 лет Октября до Кирова мы увидели довольно странную картину. Большая часть правой стороны улицы обильно покрыта песком. Здесь можно спокойно передвигаться хоть спокойным шагом, хоть бегом – приличный слой песка полностью нейтрализует скольжение.

Гололед на улице Айской Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Однако на левой стороне все уже совершенно. Коммунальщики действительно с помощью техники раскололи лед, но лишь местами. На некоторых участках тротуар лишь немного припорошен песком. Где-то этого вполне достаточно, а где-то приходится с большой осторожность делать каждый новый шаг. Чтобы безопасно пройти по Айской, горожане пытаются обходить заледенелые места через заснеженные клумбы.

Примечательно, что на обоих сторонах улицы интенсивность движения горожан примерно одинаковая, но, тем не менее, почему-то на одной созданы условия для комфортного движения, а на другой – нет.

Почему-то только одна сторона Айской обильна посыпана песком Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ОПАСНАЯ ЛЕДЯНАЯ ГОРКА

На участке Айской от Кирова до Чернышевского, где расположены частные дома, прогулка по тротуару может в самом деле привести опасным последствиям.

Участок улицы Айская от Кирова до Чернышевского Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Узкая пешеходная зона, находящаяся под большим уклоном и даже хоть чуть-чуть не посыпанная песком превратилась в ледяную горку. Однако пребывание на ней отнюдь не развлечение, а самая настоящая полоса препятствий, неверный шаг на которой может привести к серьезной травме.

Примерно такая же ситуация и на смежных с Айской улицах. Например, на Харьковской расположены старые малоэтажные дома и школа. По гололеду пенсионерами приходится добираться до магазина и остановки, а детям – до места учебы.

И ВНОВЬ ПРО БУЛЬВАР ИБРАГИМОВА

Восемь месяцев идет капитальный ремонт на уфимском бульваре Ибрагимова. И все это время улица то и дело становится причиной скандалов: то коммунальщики вырубят деревья, то жители пожалуются на неудобства, то трамвайные пути испортят десятки колес автомобилей, то асфальт уложат во время снегопада. И вот очередная напасть – гололед.

Бульвар Ибрагимова Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В целом, проблемы на Ибрагимова ровно те же самые, что и на Айской. Где-то лед расколот с помощью спецтехники, где-то тротуар обильно посыпан песком, а где-то совсем ничего не сделано. И точно так же здесь страдают жители смежных улиц.

О подобном сообщают жители многих других уфимских: Авроры, Рабкоров, Владивостокской, Бакалинской, Кувыкина и пр. По всей видимости, внезапный гололед застиг врасплох коммунальные службы, и они попросту не успевают привести в надлежащий вид все улиц, а потому в первую очередь сосредотачивают свое внимание именно на многолюдных улицах города. Однако из-за этого большому количеству уфимцев приходится в лучшем случае терпеть неудобства, а в худшем – получать увечья различной тяжести.

ПОРА УШИБОВ И ПЕРЕЛОМОВ

Врач-травматолог Айдар Каюмов в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» рассказал «Комсомольской правде», что декабрь для докторов его специальности – это всегда пора пациентов ушибами и переломами, вызванных гололедом.

По словам нашего собеседника, многие уфимцы, когда получают травму, поскользнувшись на улице, ведут себя порой весьма безответственно по отношению к своему здоровью.

– Человек падает, получает увечье и идет за помощью в травмпункт. Там ему делают рентген и ставят диагноз «ушиб», и гражданин со спокойной душой уходит домой – мол, не перелом же, – рассказал врач.

Очень часто, как утверждает специалист, посредством рентгена можно выявить только травмы костей. Однако при падении могут быть повреждены не только они, но и связки, сухожилия и мышцы. Обнаружить надрывы связочно-мышечного аппарата можно с помощью УЗИ и МРТ.

– В семи из десяти случаях просто обработать место ушиба противовоспалительной мазью бывает достаточно, однако если травма серьезная, препарат только временно приглушает симптомы, и без должного лечения она может перейти в хроническую стадию и в будущем наносить повреждения костям. Поэтому если боль от ушиба не прошла самостоятельно в течение трех недель, то нужно обязательно обратиться к врачу, – заявил Каюмов.

Также врач-травматолог порекомендовал при сильном гололеде без необходимости не выходить из дома, особенно – пожилым людям.

– А если уж решили выйти на улицу, стоит идти медленно и аккуратно даже в условиях сильного холода. Все-таки обморожения случаются гораздо реже, чем травмы из-за гололеда. Также для подобных случаев можно обзавестись специальной шипованной обувью. Ну а если все-таки вы поскользнулись, следует падать боком, прижав руки к груди – таким образом можно избежать получения серьезного ушиба или перелома, – посоветовал доктор.