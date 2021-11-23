А что, так можно было? Доктор наук объяснил, почему в Уфе клали асфальт в снегопад

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На уфимском бульваре Ибрагимова вот уже семь месяцев идет капитальный ремонт. Власти города поставили перед собой амбициозные планы по ее обновлению. Летом заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации башкирской столицы Ильшат Фахрутдинов рассказал «Комсомолке», как изменится улица к концу 2022 года.

– В первую очередь заменяем бортовые камни, устраиваем техполосы и меняем полностью асфальт. Еще будет новое освещение. А там, где будут разрушения, обновим тротуар. Длина участка ремонта – 1,8 километра. Участок длинный, сложный, большая интенсивность движения, поэтому работаем без перекрытия. Даже трамвайные пути не перекрываем. Их, к слову, тоже заасфальтируем, – заявил чиновник.

Тем не менее, вот уже более полугода реконструкция улицы регулярно становиться причиной скандалов. Весной уфимцы жаловались на вырубку деревьев на бульваре. Летом местные жители были недовольны неудобствами, которые породил ремонт, вялотекущим процессом реконструкции, а также отмечали очень малое количество рабочих на территории. А буквально месяц назад для столичных автолюбителей стало настоящей катастрофой состояние перекрестка бульвара Ибрагимова и улицы Ленина. Данный участок дороги был крайне опасен для водителей: наезжая на выступающие над асфальтом и частично поврежденные трамвайные пути, был риск нанести ущерб колесам личного транспорта.

«ПОСМОТРИМ, ЧТО ОТ РАБОТ ОСТАНЕТСЯ ВЕСНОЙ»

И вот, на днях уфимцев вновь возмутило происходящее на бульваре. Зима в этом году началась несколько раньше, чем обычно, и вместе с морозами в башкирскую столицу пришли обильные снегопады. Однако несмотря на сильные осадки и холода 20 ноября на перекрестке Ибрагимова и Ленина рабочие укладывали свежий асфальт. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях. Многих горожан неприятно удивило происходящее.

– Летом приходилось прыгать по мостикам и пятачкам для прохода, а на Ленина и Ибрагимова надо было быть атлетом, чтобы дорогу на перекрестке перейти. Сейчас пора и начать асфальтировать дорогу, когда снег и мороз. Посмотрим на качество работы весной, что останется от трудов дорожных строителей, – возмутился в социальных сетях местный житель.

«КП-Уфа» решила поинтересоваться у компетентного специалиста, не противоречит ли нормам проведение дорожных работ в условиях непогоды. Доктор технических наук, профессор Владимир Яковлев пояснил нам, что асфальт предпочтительнее всего укладывать в сухих условиях, чтобы старый и новый полотна слой плотно сцепились между собой.

– Также, согласно нормам, подобные работы желательно вести при температуре воздуха не ниже +5°. Мероприятия по укладке полотна допустимы и при более низких температурах, однако для этого необходимо совершить дополнительные процедуры. Асфальтовую смесь нужно довести до более высокой температуры, также в ней должны содержаться специальные добавки, – рассказал ученый.

По словам Владимира Валентиновича, в исключительных случаях укладывать новый слой дорожного полотна можно и во время дождей и снегопадов.

– В принципе, укладывание дорожного полотна допустимо и в условиях осадков. Перед формированием нового слоя дорожного покрытия, место, где была вода или снег необходимо высушить. Есть специальные смеси – например, литой асфальт. Его температура не +160°, а +240°. Также у него отличается состав, он более пластичный. Но все же при осадках вести работы ни к чему – лучше их отложить до более благоприятных условий, – отметил профессор.

«КП-Уфа» обратились столичную администрацию с просьбой разъяснить ситуацию, однако комментарий по происходящему сотрудники мэрии нам так и не предоставили.