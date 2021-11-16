Власти Уфы максимально сократили использование песка для посыпки дорог

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Власти Уфы этой зимой приняли решение максимально сократить использование песка для посыпки дорог от гололеда. Вместо него будет использоваться реагент «Бионород». Об этом на оперативном совещании в администрации города 16 ноября сообщил мэр Сергей Греков.

– В этом году мы максимально сократим использование песчаной смеси на подсыпке улиц и будем пользоваться максимально «Бионордом». Мы приняли это решение, потому что летом мы, наверное, в течение месяца убирали песок, который рассыпали зимой. Это не допустимо – это пыль, грязь, и так далее, – сказал сити-менеджер.

Он добавил, что «бионорд» является «безопасным реагентом».

«Бионорд» состоит из минеральных компонентов. В его состав входят пищевая соль и хлористый кальций, которые применяются в пищевой и фармацевтической промышленности. Он безвреден для асфальта, бетона и других покрытий.