Готовимся ко второй Комсомольской: в Уфе начинают ремонт еще одной загруженной улицы в центре

В Уфе готовятся к ремонту бульвара Ибрагимова Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимские коммунальщики готовятся к капитальному ремонту бульвара Ибрагимова в центре города.

Судя по описанию на аншлаге в начале бульвара, ремонт на участке будет проводиться с лета 2021 года по конец 2022. Уже в этом году строители будут заниматься «грязными» работами – поменяют водопровод, установят новую систему дождевой канализации, заменят бордюры и дорожное покрытие.

В следующем году рабочие приступят к облагораживанию территории и обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, на участке появится новая разметка, светофоры и дорожное освещение.

Во время подготовки к ремонту автомобильное движение по бульвару будут закрывать наполовину. Во время самих работ коммунальщики прибегнут к полному поквартальному перекрытию оживленной дороги. Всего капитальные работы проведут на отрезке улицы более чем в 1.7 км.

Напомним, что сейчас в Уфе идет капитальный ремонт улицы Комсомольской. Редакция «КП-Уфа» выпускала материал о том, что творится на месте.