Мэр Уфы признал некачественную работу с гололедом на улицах города

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Мэр Уфы Сергей Грекова признал, что чиновники «вовремя не отработали ситуацию с тротуарами в городе», из-за чего сейчас улицы покрыты наледью. Об этом он сказал сегодня, 14 декабря, во время оперативного совещания в местной администрации.

– У нас были неблагоприятные погодные условия: сначала был дождик, потом пошел снег, ударили морозы, – сказал сити-менеджер. – Мы некачественно использовали бионорд [противогололедный реагент], и сейчас нам приходится бить по хвостам, устранять недочеты, рассыпая песчаную смесь. Это, конечно, недопустимо, но другого выхода мы с вами не видим. Для того чтобы у нас таких случаев не происходило, бионорд мы должны сыпать не после того как прошел снег, а до – чтобы когда снег ложился, он у нас не прилипал к асфальту, а мог спокойно убираться щетками.

Греков добавил, что центре города есть «чистый асфальт и тротуары», а вот «на отдаленных улицах у нас не все в порядке».

По словам замначальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Руслана Яхиббаева, на прошлой неделе для устранения гололеда в городе коммунальщики использовали 211 тонн бионорда и 343 тонны соли.