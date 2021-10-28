Уфимский перекресток испортил десятки колес. Разбираемся, кто в этом виноват и что делать

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Уфимцы массово жалуются на состояние перекрестка бульвара Ибрагимова и улицы Ленина. По словам горожан, данный участок дороги крайне опасен для автомобилей, поскольку, наезжая на трамвайные пути, есть риск повредить колеса. Подобный случай произошел со столичной общественницей и членом СПЧ при главе Башкирии Полиной Вишневской. В своих социальных сетях активист рассказала, что, вернувшись домой, она услышала странный свист, исходящий от своего личного транспорта.

– Прислушались, и оказалось, что у меня очень сильно и очень громко спускает колесо. Пощупали и нашли там огромную дырень, которую невозможно было сделать просто так. Но я точно знаю, что никуда не заезжала, чтобы сотворить такой кошмар. А сегодня читаю в новостях, что на углу бульвар Ибрагимова и Ленина множество машин порезали себе колеса на трамвайных путях. И я понимаю, что вчера проезжала именно в этом самом месте, – поделилась общественница.

На бульваре Ибрагимова вот уже полгода идет капитальный ремонт. Два месяца назад «Комсомолке» заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Ильшат Фахрутдинов рассказал, как изменится улица к концу 2022 года.

– В первую очередь заменяем бортовые камни, устраиваем техполосы и меняем полностью асфальт. Еще будет новое освещение. А там, где будут разрушения, обновим тротуар. Длина участка ремонта – 1,8 километра. Участок длинный, сложный, большая интенсивность движения, поэтому работаем без перекрытия. Даже трамвайные пути не перекрываем. Их, к слову, тоже заасфальтируем, – заявил чиновник.

Перекресток Ибрагимова-Ленина стал опасным препятствием для уфимских автомобилистов Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ОПАСНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

«КП-Уфа» решила выяснить, что происходит, и посетила злосчастный перекресток. В настоящее время ряд участков бульвара уже заасфальтирован, однако, по всей видимости, после замены дорожного полотна, трамвайные пути стали сильно выступать над полотном, а местам были повреждены.

Нам удалось зафиксировать на фото одно из таких повреждений. На одной из рельс был образован очень острый скол, задев колесом, который автолюбитель рискует вывести из строя личный транспорт на несколько часов, а то и дней.

На одной из рельс образовался опасный скол Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

К моменту посещения нами перекрестка Ибрагимова и Ленина проблемный участок никак не был огорожен, и даже не было поставлено предупреждающего знака. К счастью, за время нашего присутствия никаких аварийных ситуаций не произошло: водителям удавалось миновать опасное препятствие.

Отметим также, что ситуация с выступающими над асфальтовым полотном рельсами наблюдается не только на данной территории, но и на перекрестках Ибрагимова-Пархоменко и Ибрагимова-Цюрупы.

Ситуация с выступающими над асфальтовым полотном рельсами наблюдается и на перекрестке Ибрагимова-Пархоменко Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Как пояснил «КП-Уфа» уфимский адвокат Роман Петров, за происходящие с жителями столицы на проблемном перекрестке злоключения должна отвечать городская администрация.

– Здесь явно есть вина дорожников. Пострадавшим следует обратиться с претензией к мэрии. В случае, если она даст отрицательный ответ или не даст его совсем, нужно обращаться в суд и требовать возместить ущерб. Администрация города или ее соответствующее структурное подразделение, выплатив ущерб, в известном порядке просто автоматически взыщет непосредственно с подрядной организации, которая осуществляла ремонт на данном участке. Поэтому, думаю, тут проблем быть не должно, – считает юрист.

Происходящее на пересечении бульвара Ибрагимова и улицы Ленина прокомментировала и сама администрация башкирской столицы.

– Информирование населения о ремонтных работах было заблаговременно до начала капремонта. Чтобы водители заранее могли планировать свой маршрут движения и рассмотреть альтернативные пути. Отметим, что согласно заключенному муниципальному контракту обязательства по соблюдению мероприятий по организации безопасности движения несет подрядная организация. В свою очередь, мы приносим извинения жителям за доставленные неудобства и по возможности объезжать участок производства дорожных работ, – заявила уфимская мэрия.