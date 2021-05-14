Рабочие объяснили, почему начали спиливать живые деревья на бульваре в центре Уфы

На месте установят новые бордюры Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе на бульваре Ибрагимова рабочие начали спиливать высокие деревья, расположенные на пешеходной части улицы. Мы выяснили, для чего это делают коммунальщики.

Работы по благоустройству уфимского бульвара Ибрагимова начались по приказу городских властей в прошлом месяце. На первом этапе коммунальщики запланировали поменять водопровод, установить дождевую канализацию, заменить бордюры и дорожное полотно. Далее строители приступят к облагораживанию территории: появится новая разметка, светофоры и дорожное освещение.

Прямо сейчас на бульваре полным ходом идет замена бордюров, однако из-за нее рабочим пришлось спилить большое количество деревьев. Это обстоятельство вызвало бурю негодования местных жителей. Неравнодушная уфимка Светлана И. выложила снимки спиленных деревьев в соцсети и привлекла к действиям коммунальщиков внимание общественности.

– Похоже, бульвар Ибрагимова все же решили прикончить. Видимо, решили так: никогда не наводили здесь красоту и благоустройство, нечего и начинать, – пишет Светлана И. в социальных сетях.

ВЫРУБАЮТ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Наша редакция решила поинтересоваться у рабочих, производящих спил деревьев, так ли необходимы подобные радикальные меры. Оказалось, что некоторые коммунальщики и сами не рады подобной идее, но деревья им все же приходится убирать в целях безопасности.

Некоторые деревья внутри оказались гнилыми Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

– При замене бордюров велика вероятность повреждения корневой системы дерева, вследствие которого растение погибает, сохнет и может обрушиться на человека. Поскольку я сам местный житель и живу здесь уже 30 лет, то думаю и надеюсь, что здесь высадят новые крупномеры, – рассказал нам один из рабочих.

По планам городских властей, ремонт бульвара Ибрагимова планируют завершить в конце 2022 года.

Напомним, в августе 2020 года похожая ситуация произошла в Уфе с аллеей лип рядом с Советской площадью. Несмотря на протесты уфимцев, рабочие вырубили старинные липы. Тогда столичные власти мотивировали свои действия двумя причинами – возраст и выявленные в ходе проверки болезни растений. На месте вырубки чиновники пообещали произвести посадку месте новых крупномеров и озеленение.