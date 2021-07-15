Траншеи, деревянные мосты и ни одного рабочего: как ремонтируют бульвар Ибрагимова в Уфе

Ремонт на бульваре Ибрагимова идет уже три месяца Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

В Уфе продолжается капитальный ремонт бульвара Ибрагимова. Сейчас коммунальщики приступили к замене бордюров, чем породили для местных жителей ряд неудобств.

Работы по капитальному благоустройству бульвара Ибрагимова идут уже три месяца. На первом этапе ремонта коммунальщики поставили цель поменять водопровод, установить дождевую канализацию, а также заменить бордюры и дорожное полотно. После этого рабочие приступят к облагораживанию территории: появится новая разметка, светофоры и дорожное освещение.

Два месяца назад рабочие готовили бульвар Ибрагимова к замене бордюров. Коммунальщикам пришлось спилить множество деревьев, что вызвало бурю негодования местных жителей. В беседе с «Комсомолкой» один из рабочих сказал, что такие меры были приняты из соображений безопасности.

Прошло два месяца и, что характерно, в районе спиленных деревьев ничего за это время не изменилось: нового бордюра там так и не появилось.

Однако замена бордюров на бульваре Ибрагимова все же идет, но только по левому и правому краям улицы.

Больше всего дискомфорта замена бордюров доставляет пенсионерам Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

ПРЯМО КАК НА КОМСОМОЛЬСКОЙ

Уфимский бульвар Ибрагимова сейчас очень напоминает другую ключевую улицу столицы. Несколько недель назад мы прогулялись по Комсомольской, и тогда дублер проспекта Октября напомнил нам зону боевых действий. Повсеместные ямы, барханы песка и кучи гравия производили тягостное впечатление. А ведь ремонт там идет уже без малого два года!

Посетителей бульвара Ибрагимова встречает примерно та же картина: кучи с землей, песком и щебнем, а также длинные траншеи, наполненные гравием. От последних проблем больше всего. Из-за них у пешеходов нет возможности комфортно перейти дорогу. Пенсионеры и родители с колясками страдают в этом плане больше остальных.

Местами встречаются огромные кучи гравия Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Для удобства пешеходов, стоит отметить, для перехода через траншеи строители соорудили деревянные настилы и мостики. Правда, есть они не везде. К слову, во время нашей прогулки мы не встретили ни одного рабочего.

Городские власти планируют завершить капитальный ремонт бульвара Ибрагимова в конце 2022 года. Остается надеяться, что улицу в центре столицы не постигнет судьба 8 Марта и Комсомольской, от реконструкции которых местные жители мучаются уже третий год.