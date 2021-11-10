Так тут Техас или не Техас? Разбираемся, как транспортная реформа за три года изменила рынок перевозок Башкирии

Результаты проводимой реформы удовлетворили далеко не всех Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2018 году чиновники начали работу по реализации транспортной реформы на территории Башкирии. Вернувшись в республику, Радий Хабиров удивился беспределу, который творился на дорогах региона. Тогда же он и воскликнул в сердцах фразу про «Техас на улицах Уфы». Ключевыми задачами проекта, инициированного главой, были борьба с нелегальными перевозчиками, увеличение числа новых маршруток, замена старого и небезопасного транспорта, использование единого стиля для автобусов, переосмысление имеющегося списка маршрутов и внедрение единой транспортной карты для всех видов транспорта.

На днях в прямом эфире телеканала «Вся Уфа» «Комсомольская правда» побеседовала с председателем профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Башкирии Маратом Давлетшиным. Глава организации рассказал, чего удалось добиться благодаря реформе, которой недавно исполнилось уже три года.

– Проведена колоссальная работа. На «Башавтотрансе», с которой работает профсоюзная организация, закуплены новые автобусы большой и средней вместимости. Улучшается качество перевозок, вводятся системы бесконтактной оплаты. По сравнению с тем, что было в 2018 году, сделан большой прорыв в обеспечении качественных и безопасных пассажирских перевозок. Конечно же, что-то сразу не получается, но необходимые вопросы поэтапно прорабатываются, – заявил Давлетшин.

ДЕФИЦИТ ТРАНСПОРТА

Однако результаты проводимой реформы удовлетворили, мягко говоря, не всех. Региональные власти регулярно отчитываются о поступлении в города республики новых автобусов, однако жители в большинстве случаев все равно вынуждены либо ездить в переполненных автобусах, либо ожидать маршрутку на остановке чрезмерно долго. Транспортный эксперт Олег Арефьев рассказал «КП-Уфа», с чем связан недостаток автобусов.

– В целом транспорта не становится больше, потому что не хватает водителей. Если условно у вас сто автобусов и всего пятьдесят водителей, то на линии будет работать пятьдесят автобусов. Если вы купите еще сто автобусов, на линии все равно будет работать пятьдесят, – считает специалист.

По словам главы профсоюза работников транспорта, в регионе существует также и проблема с оплатой труда перевозчиков.

– К сожалению, заработная плата водителей не соответствует тем нагрузкам, которым подвергаются шофера. Цель профсоюза – обеспечение транспортным работникам удобных и безопасных условий труда. Тем не менее, одномоментно не можем увеличить жалованье до необходимого уровня невозможно, однако поэтапно работу в этом направлении мы ведем, – рассказал Марат Давлетшин.

Уфимцы часто вынуждены ездить в переполненных автобусах Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель профсоюзной организации, помимо прочего, поведал, каким образом решается в республике недостаток автобусов на общественных маршрутах.

– Естественно, закупить новый транспорт и поставить его куда-нибудь на задворки было бы неправильно, поэтому весь приобретенный подвижной состав сейчас функционирует. Понимаем, что где-то есть недоработки, поэтому все обращения от жителей города отрабатываются. Где-то предлагаются альтернативные варианты движения или перестраивается маршрутная сеть, чтобы максимально оптимизировать процесс перевозок и дать возможность пассажирам комфортно и быстро добираться до необходимого пункта назначения, – отметил Давлетшин.

ПРОБЛЕМЫ ИЗ-ЗА КАРТЫ «АЛГА»

Летом уфимский транспортный предприниматель рассказал «КП-Уфа», что много проблем водителям доставляет то, как организован расчет в столичных маршрутках посредством банковских карт и ЕТК «Алга». Частники заявил, что полученные по безналу деньги операторы маршрутов, либо не перечисляют водителям совсем, либо перечисляют лишь отчасти спустя долгое время. Из-за этого происходят массовое увольнение шоферов и, как следствие, дефицит общественного транспорта в столице.

Карта «Алга» стала причиной многих скандалов между водителями маршруток и пассажиров Фото: Рустем АХУНОВ

По словам Олега Арефьева, в карте «Алга» «никакого особого смысла нет», так как ее основная задача – взять под контроль весь финансовый поток, который проходит через перевозчиков и получить с него свой процент.

Как считает эксперт, перевозчика принуждают подписать договор присоединения и принять обязательство по нему принимать карту «Алга». В связи с тем, что другие терминалы ее принимать не могут и по ряду причин не смогут, перевозчик вынужден пользоваться выданным ему терминалом и платить процент с оборота, даже с оплаты наличными, 2%.

– Конечно, для пассажира есть определенные преимущества, на маршрутах, которые обслуживает муниципальный перевозчик, проезд дешевле, но пассажир не задает вопрос – за чей счет. А дешевле он за счет перевозчика, который из муниципального кармана оплачивает развитие коммерческого проекта, то есть, по сути, из бюджета, потому что ему компенсируют выпадающие доходы. Частникам никто и ничего не компенсирует, поэтому у них цена проезда одинаковая, – пояснил Арефьев.

«МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ ЛОПНЕТ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ»

В беседе с нами транспортный предприниматель заявил, что финансовыми «махинациями» посредством несправедливой организации безналичного расчета в автобусах власти планируют вытеснить частников из рынка пассажирских перевозок. Марат Давлетшин заявил, что подобную цель чиновники перед собой не ставят.

– В соответствии с налоговым кодексом перевозчики обязаны иметь контрольно-кассовые аппараты, которые выведут «теневые» доходы. Три года назад рынок перевозок в республике был заполонен нелегалами, и тогда стоял вопрос о безопасности пассажиров. К сегодняшнему дню все кардинально поменялось, и эту проблему удалось искоренить. Ряд вопросов осталось решить, однако если все участники рынка, которые заинтересованы в предоставлении качественных услуг, примут активное участие, думаю, ото всех недочетов в максимально короткие сроки получится избавиться, – считает глава профсоюза.

По мнению Олега Арефьева, при отсутствии вменяемой концепции развития общественного транспорта, «надутый покупкой новых автобусов мыльный пузырь через пару лет лопнет».

– Необходимо сконцентрировать управление всем транспортом в одном месте, передав полномочия на уровень региона, потому что город сам не тянет. Также следует разработать четкую и грамотную концепцию по развитию транспортной системы всей республики, привлечь для этого специалистов и потом уже пошагово по ней идти, – отметил транспортный эксперт.