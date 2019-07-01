В Уфе заработала транспортная карта «Алга»

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-01T09:38:52+03:00

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С сегодняшнего дня в Уфе начала действовать Единая транспортная карта «Алга». Оплатить ею проезд можно пока в основном в автобусах «Башавтотранса», троллейбусах и трамваях. Терминалы для оплаты установили также некоторые частники. К сентябрю гостранс Башкирии обещал оснастить сканерами ЕТК всех пассажирских перевозчиков. Карта дает возможность проехать на общественном транспорте по сниженной цене.

«Алга» можно купить в отделениях «Сбербанка», киосках «Уфапечати», сети магазинов «Байрам», «Башспирт», «Альдо», «Батыр», аптеках «Башфармации», а также в пунктах пополнения карт «Башавтотранс». Стоимость проездного составит 50 рублей. Более подробно о карте вы можете прочесть в статье «КП-Уфа»

ИСТОЧНИК KP.RU