На маршруты Уфы выехали еще 30 новых автобусов большого класса

фото: "Башавтотранс"

Сегодня, 1 ноября, на улицы Уфы выехали еще 30 новых маршрутных автобусов большого класса. Транспорт получил госперевозчик «Башавтотранс». Ключи от машин марки «НЕФАЗ» водителям вручил заместитель премьер-министра республиканского правительства Раиф Абдрахимов.

Новые автобусы будут переданы следующие рейсы:

– №51а (Автоцентр ВАЗ – Трикотажная фабрика);

– №69 (Белореческий микрорайон – ДК УМПО);

– №39 (Гостиница «Башкортостан» – улица Гагарина);

– №57 (НПО Иммунопрепарат → Больница №21);

– №57а (Больница №21 – УУБР);

– №110с (Дуговая – Уфимский ДОК).

Напомним, эта партия автобусов была куплена по госконтракту в лизинг. Всего в текущем году Башкирия получит 220 автобусов: 120 среднего и 100 большого классов. 50 машину уже приехали в сентябре, еще 60 - в октябре. Местному бюджету весь новый транспорт обойдется в 2,1 млрд рублей.