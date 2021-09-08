«Мы будем причесывать Техас»: Хабиров заявил, что к концу 2021 года «ПАЗиков» в Уфе не будет

"Мы договорили: к концу этого года все «ПАЗики» уходят" - Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что маршрутки старой модели «ПАЗ» не будут работать в системе пассажирских перевозок к концу 2021 года. Об этом руководитель региона сказал во время пресс-конференции 8 сентября.

– Мы договорили: к концу этого года все «ПАЗики» уходят. «ПАЗики» – хорошие машины. Но Уфа – столица миллионного города, и мы имеем право устанавливать те правила, которые мы считаем возможными, и определять те виды транспортных средств, которые должны ездить и возить людей. Есть более современные модели. Эти «ПАЗики» будут ездить в городах, районах, между поселками – пожалуйста. Просто идет наведение порядка в условиях, когда нам приходится буквального сложившееся десятилетиями…такое, я не знаю, нравится вам или нет, тот «техас», который был на дорогах, – мы его будем «причесывать» и наводить порядок, – заяви глава республики.

Хабиров добавил, что занимается проблемой общественного транспорта Уфы третий год – с тех пор, как возглавил регион. Он признался, что сначала надеялся все решить «одним кавалерийским наскоком», однако дело пошло «не так просто». Руководитель региона выделил два направления работы: развитие госперевозчика «Башавтотранса» и поиск партнеров среди частных перевозчиков. И если с первым республике удается работать продуктивно, то со вторым возникли проблемы.

– Я пытался найти себе партнеров среди перевозчиков, которым я несколько раз бросал клич и предлагал работать на наших условиях. Диалога, к сожалению, не получилось, – сказал Хабиров. – Мы для себя приняли такое решение: кто не с нами, тот не будет здесь работать.

В заключение он отметил, что власти региона оставят работать в Уфе только «тех перевозчиков, которые будут соблюдать» [правила] – в том числе и в налоговой сфере.