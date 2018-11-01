В Уфе началась масштабная транспортная реформа

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-01T14:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году вся транспортная система Уфы изменится до неузнаваемости. О реформе на пресс-конференции рассказали представители власти республики.

- Хочу подчеркнуть, что работы по систематизации общественных перевозок в республике и, в первую очередь, в уфимской агломерации, ведется уже в течении года. Вместе с этим мы учитываем поручения Радия Хабирова и ускорились. Его поручения стали дополнительным стимулом, для того, чтобы уже к первому декабря подвести промежуточные итоги, - начал председатель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.

Глава госкомтранса заявляет, что над системой развития общественного транспорта Уфы работают уже не первый годФото: Рустем АХУНОВ

Чиновник рассказал, что в ведомстве не стали придумывать ничего нового – за основу взяли систему пассажирских перевозок Москвы и Казани, а затем подставили под уфимские реалии. Сделали они это на основании масштабного исследования рынка.

Активную фазу «нового» этапа разборок Хабирова и нелегальных перевозчиков начали в понедельник, 21 октября. Из-за проведения проверок, 23 октября на уфимские улицы не вышли 1124 нелегальных перевозчика. Тогда этот шаг посчитали за «забастовку» перевозчиков. Впрочем, обратно на рынок их уже никто не ждал – автобусы нелегалов городу и республике не нужны.

- Пассажиры в Уфе ничем не хуже московского или казанского – он должен получать качественный продукт. Транспорт, который не соответствует требованиям качества и безопасности, на линии выставляться не будет. Уже сейчас перевозчики начинают планомерную замену транспорта на автобусы среднего и большого класса, - добавил чиновник.

Оказалось, что нынешний вариант дорожной карты стал итогом долгой работы специалистов сразу из нескольких ведомств. План помогали составить сотрудники питерского института транспортных систем.

- Все изменения, которые успели произойти, имеют незаметную составляющую. Они заключаются в подготовке необходимых правовых актов. Все части дорожной карты должны иметь поддержку на документальном уровне – распоряжения и постановления правительства. Работу мы начали и продолжаем. Планируем, что до конца года мы сможем найти субсидирование для перевозчиков и города, - рассказал Мухаметьянов.

НОВЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ЕДИНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА

Дорожная карта улучшения общественного транспорта Уфы от Радия Хабирова делится на несколько основных частей – добавление новых автобусов, замена старого и небезопасного транспорта, использование единого стиля для автобусов, переосмысление имеющегося списка маршрутов общественного транспорта и внедрение Уфе транспортной карты для всех видов транспорта. Последнее, к слову, позволит использовать в столице систему «одного часа». Например, сел в автобус в Шакше, бесплатно сделал пересадку в Черниковке и доехал до центра города по одному билету.

Говоря об удобстве, стоит упомянуть еще одно нововведение, которое упростит жизнь уфимца. В новых автобусах появится бесконтактная система оплаты проезда. Сейчас подобная система уже работает в столичном электротранспорте. Пассажир просто прикладывает карту и сумма за проезд автоматически списывается со счета. В идеале будет отказаться и кондукторов – зашел в автобус, приложил карту и езжай себе на здоровье. Но к таким радикальным изменением должны быть готовы сами пассажиры.

У государственного автоперевозчика похожая система оплаты появилась еще в 2008 году. Вот только действует она только городских в «Нефазах». Добавляет «удобства» пункты пополнения средств на карте, которые работают до семи часов вечера.

В столице начали появляться новые маршруты автобусовФото: Рустем АХУНОВ

Деньги на новые остановочные пункты в столице городу выделят из федерального бюджета.

- В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» мы согласовали обновление и установку новых остановочных пунктов в 2019 году. В первую очередь начнем с центральной части Уфы, дальше будем смотреть оп трафику. На новых остановках будет установлено табло, которое будет показывать время до прибытия транспортного средства, в котором установлен датчик ГЛОНАСС. Затем инвестор, занимающийся разработкой единой карты начнет интегрировать систему навигации в мобильное приложение. Например, в «Яндекс.Транспорт»

КТО ТАКОЙ НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК?

Естественно, что многих журналистов волновал вопрос именно нелегальных перевозчиков. Вскоре их будут всеми правдами и неправдами «выжимать» с рынка услуг. На рынке труда появятся сотни безработных мужчин.

- Согласно дорожной карте, планируется сокращение порядка 700 автобусов малого класса. Будем способствовать тому, чтобы водители устроились в тот же самый «Башавтотранс». Там, и в уфимском МУЭТе, сейчас необходимы водители, - начал начальник уфимского управления транспорта и связи Владимир Петров. – Нелегальные перевозчики это граждане, которые купили или взяли в лизинг транспортные средства. Возникает проблема с транспортными средствами. Возможно, водителям придется расстаться с транспортными средствами или уйти на пригородные маршруты.

По данным городской администрации, маршрут №51 является одним из самых протяженных в Уфе. До изменений на нем работали порядка 44 автобусов «Башавтотранса» и более 150 нелегальных «маршруток». После «зачистки» государственный перевозчик сможет увеличить количество легальных автобусов на маршруте.

КУДА СМОТРИТ ГИБДД?

Неподготовленному читателю покажется, что за работу всех автобусов в республике отвечает ГИБДД. Отчасти это правда, например, инспектор ГИБДД может остановить автобус за нарушение ПДД, потребовать водителя показать страховку или пройти медицинское освидетельствование (если на то есть основания, конечно – прим. ред) На этом «автобусные» полномочия гаишника заканчиваются.

- Контролем за работой перевозчиков занимается «Ространснадзор». У них для этого есть все полномочия. Конечно, мы эту проблему никогда не снимали, но наша основная задача – обеспечивать безопасность дорожного движения. За девять месяцев в республике было зафиксировано 282 ДТП с участием автобусов. В них погибло 30 человек. Было составлено более 100 тысяч протоколов об административных нарушениях. Если автобус не соответствует нашим требованиям, его увозят на штрафстоянку. На этой неделе мы эвакуировали шесть автобусов и выявили 2,5 тысячи нарушений. Требовать наличие маршрутной карты у водителя мы не можем, - объяснил начальник управления по техническому надзору ГИБДД Башкирии Расим Хасанов.

К сожалению, представители «Ространснадзора» так и не пришли на встречу с журналистами. Соответственно, на большинство вопросов журналистов ответов так никто и не дал.

МАРШРУТНЫЕ КАРТЫ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

Право на работу по тому или иному городскому маршруту может выдать только городская администрация. По правилам, работать на одном маршруте может только один перевозчик. Однако каким-то сказочным образом, в Уфе умудряются работать «дублеры» популярных путей следования «Нефазов» государственного перевозчика. По одной из версий, оказывать помощь таким перевозчикам могли в некоммерческом «Союзе автопредпринимателей Башкирии». Любопытно, что сразу после начала хабировской «чистки» в организацию с проверкой наведались силовики.

Новые остановки появится уже в 2019 годуФото: Рустем АХУНОВ

По всей видимости, вскоре с улиц действительнго пропадут «левые» автобусные маршруты. После этого легальным перевозчикам придется участвовать в конкурсах на получение карты маршрута работы. Сами маршруты будут согласовывать в горсовете башкирской столицы.

КСТАТИ

Новый мэр Уфы Ульфат Мустафин заинтересовался идеей восстановления трамвайного сообщения между северной и южной частями башкирской столицы. Конечно, никто вот так сразу не закупит новые вагоны и не положит рельсы. Слишком уж это дорогое удовольствие. Надеемся, что город или республика смогут найти инвестора, который найдет выгоду в долгосрочном проекте.