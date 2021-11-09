Бардак в салоне или защита от ковида: чем может обернуться введение QR-кодов в автобусах Башкирии

Идея требования QR-кодов в маршрутках многим пришлась не по нраву Фото: Мария ЛЕНЦ

Представители пассажирских перевозок Башкирии высказались о возможном введении QR-кодов в автобусах.

На днях председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Башкирии Марат Давлетшин выразил обеспокоенность эпидемиологической обстановкой в республике, вызванной инфекцией COVID-19. В связи с этим глава организации обратился к региональным властям.

– В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, защиты здоровья граждан и работников автомобильного транспорта и стимулирования жителей города Уфы к вакцинации предлагаю проработать с компаниями, осуществляющими пассажирские перевозки по городу, вопрос о необходимости предъявления пассажирами QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации, и усиление контроля за соблюдением масочного режима в транспорте, – заявил Давлетшин.

Идея требования QR-кодов не на шутку возмутила жителей региона. По их мнению, подобные меры лишь усугубят сложившуюся с ковидом ситуацию.

– Водитель не сможет у всех проверять. Он и так за рулем устает, за проезд берет. Да и потом на остановке много автобусов сзади в ряд встанут. Сейчас зима наступает, люди мерзнуть будут на остановках, пока у всех проверят. И заболеют еще, тем более в час пик, – считает читатель «КП-Уфа»

«МЫ ЧТО, ПО ПОЛЧАСА НА ОСТАНОВКАХ СТОЯТЬ БУДЕМ?»

Данную новость явно без энтузиазма восприняли и водители уфимских маршруток. Кто-то уверен, что изначально идею просто нереально воплотить в жизнь в уфимских реалиях. Кто-то считает, что это бессмысленно, а вот проблем будет немало.

– Это действительно нереальная затея. Вы можете представить, какие громадные очереди будут на входе и выходе? Ну, покажет мне пассажир на входе какой-то штрих-код, как я на глаз смогу определить – настоящий он или нет, кому принадлежит на самом деле? Значит, надо будет проверять документы у человека – это сколько на это все уйдет времени! Непонятно – будут ли выдавать какое-то оборудование для проверки или мы будем приобретать его за свой счет, как оно будет работать? Сбои, задержки, зависания системы никто не отменял! – возмущается водитель одного из популярных уфимских маршрутов Виталий К. – Ладно, QR-код еще пол-беды. А вот зайдет в автобус старушка, будет долго искать по карманам и сумкам этот бумажный сертификат о прививке, разворачивать его, показывать. Потом еще столько же по времени рассчитываться. А если этих бабушек будет не одна, а 10? Мы что, по полчаса на остановках стоять будем?

Водитель опасается, что поскольку пилотный проект уже запустили в Татарстане, то власти республики тоже могут ухватиться за эту идею и все же ввести систему QR-кодов, вот только об удобстве пассажиров и водителей вряд ли кто подумает.

Уфимские водители считают, идею проверки QR-кодов в автобусах в принципе нереально воплотить в жизнь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один уфимский водитель-маршрутчик говорит, что при расчете картой «Алга» или обычной банковской картой оборудование часто зависает, не проходит оплата. А если еще и сертификаты проверять нужно будет – в салоне просто начнется бардак. Ну а все же: будет ли защищать QR-код от заражения коронавирусом водителей или кондукторов?

– Это бред. Наличие QR-кода совершенно не означает, что человек не будет зараженным. Не раз же повторяли – прививка спасает не от заражения, а от тяжелого течения болезни и летального исхода. Так что заразиться можно и QR-кодом, и без него. Да и вообще это уже какое-то нарушение прав человека. Сначала без прививки ты не имеешь права ездить на общественном транспорте. А потом что, из дома запретят выходить? Это неправильно, – уверен Рафиль З.

Гораздо более эффективной мерой водители называют регулярные рейды по соблюдению масочного режима, которые регулярно проводятся в городе. Пассажиры действительно стали сознательнее и практически все заходят в транспорт в масках.

– Рейды активно проводятся. Если раньше в основном проверяли с утра и в районе проспекта Октября, то сейчас могут зайти в любое время и на любой остановке. Все снимается на видео – у кого нет маски, у кого она приспущена. При этом никого не выводят, обращаются без грубостей – вежливо просят надеть маску, объясняют, что это необходимо, что существует указ властей. Обычно никто не возмущается, поэтому конфликтов нет, – отмечает Виталий К.

ПОНЯЛИ НЕПРАВИЛЬНО

Председатель профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Башкирии Марат Давлетшин пояснил свое обращение о проверке QR-кодов в общественном транспорте республики. Как рассказал «КП-Уфа» глава организации, СМИ интерпретировали его обращение к местным властям неверно.

– Хотелось бы сделать поправку – это было не предложение о введении ограничений. Мы лишь написали обращение от нашего профсоюза, в котором предложили проработать вопрос с участниками рынка пассажирских перевозок. Если в дальнейшем ситуация c коронавирусом в регионе будет усугубляться и такие меры будут вводиться, то нужно быть к этому готовым. Наши водители и кондуктора приходят на работу здоровыми, и поэтому самая главная цель профсоюза, чтобы они здоровыми возвращались домой, – заявил председатель профсоюза.

По словам Давлетшина, к вводимым мерам должны быть готовы как сами перевозчики, так пассажиры. Глава профсоюза утверждает, что подобные ограничительные меры неизбежно приведут к неудобствам, и в связи с этим необходимо сформировать отработанный алгоритм действий, чтобы всем участникам перевозок было ясно, каким образом действовать в дальнейшем.

– Необходимо разделить зоны ответственности и определить, кто будет заниматься проверкой QR-кодов граждан. Изучить вопрос, чтобы выяснить, возможно ли в принципе в существующих условиях ввести подобные меры. Данное решение будет приниматься муниципальными органами и оперативным штабом, и надеемся, что они примут взвешенное решение в соответствие со сложившейся ситуацией по коронавирусу, – отметил Давлетшин.

Марат Давлетшин считает, данный вопрос должен быть принят во внимание региональными властями, поскольку от того, какое будет принято решение, могут зависеть жизни и здоровье жителей республики.

– Необходимо обезопасить и дистанцировать от угрозы как людей, прошедших вакцинацию, так и тех, кто еще не успел сделать прививку. Понятно, что этот процесс будет проходить болезненно. Но если ситуация будет усугубляться, подобные меры будут просто необходимы, так как ничего нет дороже человеческой жизни, – заключил глава профсоюза.